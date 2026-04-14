Marta Fort y las visiones de su padre fallecido: "Escuchaba los pasos de sus botas"

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, Marta Fort, la hija del empresario, contó experiencias que vivió en el departamento donde residía el mediático. Allí sucedieron fenómenos paranormales que incluyen apariciones y situaciones extrañas que le habrían alertado de la presencia del mediático.
En una entrevista, la influencer reveló que varias personas del edificio afirmaron haber visto a su padre en los pasillos. “Hay gente que me ha dicho que lo vio a mi viejo”, aseguró, y agregó que incluso el portero habría sido uno de los testigos.
Ruidos, luces y “presencias”: el relato de Marta Fort
Aunque nunca afirmó haberlo visto directamente, Marta contó que sí experimentó situaciones que no logró explicar. Según detalló, en distintas ocasiones percibió ruidos y manifestaciones que vinculó con la figura de su padre.
“Se entrecortaba la luz, escuchaba pasos de las botas texanas que usaba él”, relató, en referencia a uno de los sellos característicos del estilo de Ricardo Fort. Además, mencionó haber visto “figuras de personas” dentro del departamento, lo que reforzó su sensación de que había “muchas energías repartidas” en el lugar.
Lejos de definirlo como algo negativo, explicó que esas experiencias igualmente la llevaron a priorizar su tranquilidad: “No es que lo relacione como una energía negativa, pero prefiero dormir tranquila, estar en un espacio renovado”.
Frente a estos episodios, Marta se mudó del lugar donde había vivido con su padre y su hermano.