Crecen los rumores de un fuerte romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Sería ideal"

Hasta el momento, ninguno de los involucrados desmintió la información dada por Fernanda Iglesias.

Fernanda Iglesias instaló una versión que sacudió tanto al ámbito político como al mediático: un posible romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán. La información, que fue presentada como un acercamiento incipiente generó una enorme repercusión por la diferencia en los perfiles públicos de ambos protagonistas.

Virginia Gallardo Durante su participación en Puro Show, Iglesias aclaró que no se trataría de una relación formal sino de un vínculo en etapa inicial. “Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, expresó, marcando el carácter preliminar de la versión. La hipótesis se apoya en interacciones visibles en redes sociales, donde el exfuncionario mantiene actividad constante en las publicaciones de Gallardo.

Señales digitales y especulaciones mediáticas El eje del rumor se sostiene en esos gestos virtuales: comentarios frecuentes y “me gusta” en posteos de la diputada. Según trascendió, esas interacciones fueron verificadas, lo que alimentó las interpretaciones sobre un posible acercamiento personal.

Roberto García Moritán se definió como un “machista consciente” Roberto García Moritán se definió como un “machista consciente” Iglesias también aportó una lectura sobre el impacto del supuesto vínculo: “A ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”, sostuvo, vinculando la situación con la exposición pública y el posicionamiento mediático.

Otras voces amplían la versión La influencer Pochi sumó otra perspectiva al plantear que el vínculo podría resultar beneficioso para ambos. “Si Moritán le mete gol ahí, sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”, señaló, reforzando la idea de un cruce entre dos mundos que suelen interactuar en los medios.