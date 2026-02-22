22 de febrero de 2026 - 20:55

Daniel Scioli y Virginia Gallardo bailaron juntos en un acto oficial en Corrientes y el video se viralizó

El momento ocurrió durante una visita oficial a Carlos Pellegrini por la distinción internacional otorgada a los Esteros del Iberá.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un video que se viralizó en redes sociales mostró un momento distendido protagonizado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y la diputada nacional libertaria Virginia Gallardo, quienes bailaron durante una actividad oficial en la localidad de Carlos Pellegrini, en la provincia de Corrientes**.

La escena se produjo en el marco de una visita institucional vinculada al reconocimiento internacional recibido por los Esteros del Iberá, uno de los principales atractivos naturales del país.

Reconocimiento internacional al Iberá

El eje central del viaje fue la entrega de una distinción internacional a la capital de los Esteros del Iberá, un galardón que posiciona al destino dentro del circuito global del turismo ecológico.

Durante el acto, Scioli estuvo acompañado por la legisladora correntina, reforzando el carácter institucional de la actividad, que apuntó a potenciar el desarrollo económico regional a través del turismo y el deporte.

El momento viral

El clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, captó el instante en que ambos hicieron pareja de baile ante la mirada de autoridades locales y asistentes al evento.

Más allá del episodio que generó repercusión en redes, el acto marcó un nuevo reconocimiento para la provincia, que consolida su perfil como destino protegido y premiado dentro del turismo sustentable argentino.

