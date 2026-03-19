Lucio, el hijo de José María Muscari, cumplió 18 años: el festejo y las sentidas palabras del director

El director teatral José María Muscari celebró un momento especial en su vida personal: los 18 años de su hijo Lucio Gonzáles Muscari . El joven alcanzó la mayoría de edad y lo hizo rodeado de afectos en un festejo íntimo que reunió a familiares y amigos cercanos.

La celebración tuvo lugar en un restaurante de Puerto Madero , donde el entorno más cercano acompañó a Lucio en una noche cargada de emoción. Tíos, abuela y personas del círculo íntimo dijeron presente para compartir una cena especial que culminó cerca de la medianoche, momento en el que el joven sopló las velitas y recibió el saludo de todos los presentes.

El vínculo entre Muscari y su hijo comenzó a consolidarse hace tres años, cuando el director inició el proceso de adopción que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, ambos construyeron una relación que el propio artista suele compartir en sus redes sociales, donde muestra distintos momentos de su vida cotidiana.

En esta ocasión, el cumpleaños número 18 de Lucio tuvo un significado particular, ya que simboliza el inicio de una nueva etapa. El director eligió expresar públicamente sus sentimientos a través de un mensaje que acompañó un video del festejo.

"Llegaron los 18 años de mi hijo @lucio_muscariok y todo es felicidad. Lo recibimos en familia de afectos y amigos que es lo que vale y lo que te acompaña para toda la vida ", escribió Muscari.

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El mensaje continuó con palabras cargadas de afecto hacia el joven. "Hijo querido te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo", agregó.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde tanto el director como su hijo recibieron una gran cantidad de mensajes de felicitación. Figuras del espectáculo, amigos y seguidores se sumaron a los saludos por este nuevo capítulo en la vida de Lucio.

El festejo, lejos de los grandes eventos, mantuvo un tono cálido y cercano. Esa elección reflejó el tipo de vínculo que ambos construyeron desde el inicio, basado en el acompañamiento y la presencia cotidiana. Con la llegada de la mayoría de edad, padre e hijo celebraron no solo un cumpleaños, sino también el camino recorrido juntos y el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.