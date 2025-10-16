Luciana Elbusto volvió a hablar de su vida amorosa: ¿confesó que extraña a Diego Brancatelli?

La periodista de moda respondió preguntas en instagram y le dejó un picante mensaje al conductor con quién tuvo una relación.

Luciana Elbusto volvió a centrarse en el ojo de la polémica tras volver a mencionar su affaire con Diego Brancatelli, en una reciente historia de Instagram. El escándalo denominado como “Brancagate” estalló en mayo de este año, cuando comenzaron a circular mensajes hot entre los periodistas, que luego confirmaron su vínculo a espaldas de Cecilia Insinga, esposa del periodista de política.

Ahora, Elbusto vuelve a ser el centro de atención por los recientes comentarios que hizo sobre Brancatelli y Cecilia Insinga. Y es que Luciana, se animó a responder las consultas de sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.

Luciana Elbusto respondió preguntas y recordó a Brancatelli A través de una consigna de preguntas y respuesta que realizó en su cuenta personal, un usuario le pregunto si extrañaba a Diego, sin especificar el apellido. La mediática respondió sin filtros, pero refiriéndose a Diego Armando Maradona.

“Creo que siempre se lo recordará. Más para estas fechas que se aproxima su cumpleaños”, contestó con una picante foto de ella en la cama. “Después de todo lo que te ha pasado: volverías a confiar en un hombre?”, le consultó otro usuario, haciendo referencia al escándalo que protagonizó meses atrás.

"Claro que sí! De errores se aprende. Y estamos hechos de experiencias que también sirven para saber que no más, que sí y que nos gustaría. Pero puede ser a la inversa también: que no volveríamos a hacer y que puede lastimar al otro", reflexionó.