El trabajo que consiguió Luciana Elbusto tras el escándalo con Diego Brancatelli

“Estaba en casa, estaba viniendo para el canal, y me avisan las autoridades diciéndome que ‘que después íbamos a hablar’, pero que me quede tranquila, que todavía no venga”, relató frente a la cámara.

“Entonces yo le digo ‘ya que estoy ya estoy yendo, agarro mi ropa, los calzados que tengo todo guardado en el camarín’, y me dijeron ‘No, no podés entrar’. Me dijeron como que tenía ‘prohibía la entrada’, una palabra así, no me acuerdo”, reveló Elbusto. Fue en ese momento que el conductor de LAM empatizó con su situación y le ofreció un contrato para ser parte del panel.