Los looks de novia de Zendaya en las alfombras rojas: ¿se casa o no con Tom Holland?

Cada aparición de Zendaya vuelve a poner a la moda en el centro de la conversación , pero hubo detalles que encendieron todas las alarmas: vestidos de inspiración de novia , guiños al universo de las bodas y un anillo de diamantes . Las especulaciones sobre un posible casamiento con Tom Holland y la verdad detrás de sus elecciones de vestuario.

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Zendaya apareció en los Globos de Oro con un impactante anillo de diamantes , valuado en cientos de miles de dólares, que rápidamente se interpretó como una señal de compromiso. A eso se sumaron declaraciones ambiguas de su estilista, Law Roach, quien incluso llegó a bromear sobre una supuesta boda ya realizada.

Pero, en paralelo, la actriz viene construyendo algo más interesante: una de las narrativas de moda más elaboradas de los últimos años. Junto a Roach, convirtió cada alfombra roja en una pieza de un mismo concepto inspirado en la tradición nupcial de “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”.

Así, cada aparición responde a esa lógica. En Los Ángeles, rescató un vestido de Vivienne Westwood que había usado más de una década atrás, funcionando como “algo viejo”.

Como complementos llevó stilettos a juego, aros colgantes de brillantes y dos anillos en la mano izquierda, uno de ellos la alianza de oro. El otro es un anillo de diamante de 5,02 quilates en un engaste de estilo georgiano poco convencional. Es obra de Jessica McCormack.

Zendaya con su vestido Vivienne Westwood que había usado en 2015.

Zendaya con su vestido Vivienne Westwood que había usado en 2015.

El anillo de diamante de 5,02 quilates El anillo de diamante de 5,02 quilates gentileza

En París, apostó por un diseño blanco a medida de Louis Vuitton como “algo nuevo”.

Diseño blanco de Louis Vuitton. Diseño blanco de Louis Vuitton. gentileza

Y en Roma sorprendió con un vestido de Armani Privé prestado por Cate Blanchett, completando el “algo prestado” con un guiño a la moda sostenible.

Zendaya y Cate Blanchett en el Armani Privé Zendaya y Cate Blanchett en el Armani Privé gentileza

En la gala de los premios Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, la actriz usó un minivestido blanco adornado con flores de Eugene Alexander, es el mismo que Sarah Jessica Parker lució en la película Sex and the City de 2008.

A lo "Sex and the city" A lo "Sex and the city" gentileza

Mientras tanto, el último elemento “algo azul” todavía no fue revelado, lo que mantiene tanto el suspenso fashionista como el personal.

Los motivos detrás de sus vestuarios nupciales

Sin embargo, detrás de esa estética hay una explicación concreta: se trata de la estrategia visual de “The Drama”, su nueva película.

Lejos de ser una confirmación personal, los looks forman parte de una narrativa cuidadosamente diseñada para acompañar el estreno del film, donde interpreta a una mujer cuya relación entra en crisis a días de casarse.

The Drama, con Robert Pattinson

"The Drama" se posiciona como una de las películas más comentadas del año, con Zendaya y Robert Pattinson al frente de una historia que mezcla romance, tensión emocional y humor incómodo. Dirigida por el noruego Kristoffer Borgli, y con fecha de estreno para abril, la propuesta se aleja de las fórmulas clásicas para construir un relato más crudo y desestabilizante sobre las relaciones.

Zendaya y Robert Pattinson en The Drama Zendaya y Robert Pattinson en "The Drama" gentileza

La trama sigue a Emma y Charlie, una pareja que está a punto de casarse, pero cuya relación comienza a desmoronarse tras la aparición de un secreto que lo cambia todo. A medida que se acerca la boda, ambos deben enfrentarse a sus propias contradicciones, miedos y decisiones pasadas.