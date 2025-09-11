11 de septiembre de 2025 - 16:19

"Lo que dice y cómo lo dice es violento": Cris Morena quedó expuesta en el libro de Gastón Soffritti

El actor, que en sus inicios trabajó con Cris Morena, hizo picantes declaraciones en su libro “Vos sí que no tenés problemas” que no pasaron inadvertidos.

Gastón Soffitti contra Cris Morena
Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Gastón Soffritti rompió el silencio y apuntó con dureza contra Cris Morena en su libro “Vos sí que no tenés problemas”. El actor recordó un episodio de su infancia en el que describió situaciones de maltrato verbal dentro del elenco infantil que integraba cuando apenas tenía doce años.

El duro recuerdo de Gastón Soffitti sobre su trabajo con Cris Morena

En uno de los fragmentos de la publicación, Soffritti relató la figura de una “mujer rubia, flaca, de pelo largo y ondulado” que dirigía a un grupo de chicos en pleno escenario. Aunque evitó dar nombres propios, el retrato resultó evidente ya que él trabajó con la reconocida productora y directora.

“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”, escribió.

Soffritti

El intérprete no se limitó a señalar ese momento, también describió las reglas estrictas que marcaban la dinámica del grupo. “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”, detalló en otro pasaje.

Otros actores apuntaron contra Cris Morena

La publicación de Soffritti se suma a los testimonios de otros actores que en distintas ocasiones se refirieron a la exigencia con la que se trabajaba en las producciones de Cris Morena.

Gastón Soffitti 2

Tiempo atrás, la China Suárez, con ironía, le respondió a la productora en medio de un cruce público: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. Una frase cargada de sarcasmo que marcó su postura frente a viejas experiencias.

Por su parte, Peter Lanzani también dejó entrever recuerdos de esa época al gritar “¡Peter!” en tono de burla, en clara referencia a los llamados que, según él, recibía de la productora durante las grabaciones.

