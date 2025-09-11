Un escenario de lujo: el increíble viaje de Susana Giménez con Marley en Turquía

Durante una nueva emisión de “Por el Mundo“, Marley y Susana sorprendieron a todos sus seguidores con los lugares que visitaron en Estambul.

En uno de los episodios más llamativos de Por el Mundo, Marley estuvo de viaje por Turquía con Susana Giménez como invitada especial y juntos recorrieron Estambul bajo un despliegue de lujo y humor. El calor característico de la temporada los llevó a refugiarse en espacios exclusivos, y Susana eligió hospedarse en el Palacio de Çraan,a orillas del Bósforo.

El lujoso viaje de Marley en Turquía El propio Marley mostró a cámara cada rincón de la habitación, equipada con una cama king size con respaldo tallado, sábanas en tonos rojizos con detalles dorados, almohadas mullidas y un escritorio de madera oscura que combinaba con la decoración clásica del espacio.

“Susana se quedó tomando el té en el piso de abajo. Este es el piso de arriba, miren lo hermosa que es la cama. Todo muy, pero muy lindo armado”, comentó el conductor, divertido con el nivel de detalle, desde los frascos dorados para el agua hasta un abanico dispuesto por el hotel para contrarrestar el calor.

El hotel que visitaron La complicidad con la audiencia creció cuando Marley, micrófono en mano, bromeó mientras revisaba los cajones: "¿Hay plata? Ahí no está". Desde el balcón interno de la suite, le preguntó a Susana si podía inspeccionar el baño, a lo que ella respondió con picardía: "Sí, revisá tranquilo. No sabía que tenía doble piso". Allí descubrió un baño en tonos rosas, con vanitory de mármol, hidromasaje enmarcado por cortinas rojas y amenities personalizados. Entre risas, Marley advirtió a su productor Federico Hoffman cuando intentó llevarse un jabón y unas pantuflas del hotel: "¿Te vas a afanar un jabón? Una vergüenza".