Britney Spears preocupa a su entorno y a sus fans por su salud: el video que reavivó las alarmas

Un video, publicado por la misma artista, generó preocupación en su entorno. Sus allegados aseguran que viven en una casa desordenada y con suciedad acumulada.

El vídeo de Britney Spears en el que baila en el baño de un restaurante. &nbsp;

El vídeo de Britney Spears en el que baila en el baño de un restaurante.

 

El entorno de Britney Spears volvió a encender las alarmas por el estado de salud de la cantante. Familia y personas cercanas aseguran que atraviesa un momento delicado y describen que la artista vive en una mansión desordenada, con restos de desperdicios y suciedad acumulada, aumentando la preocupación.

Allegados de la intérprete señalaron que Spears “está teniendo un episodio duro” y que esta situación no es nueva, ya que se ha repetido en otras etapas de su vida. Ellos reconocen que existe un seguimiento sobre ella, pero no está previsto realizar una intervención inmediata.

“Vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años. Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez, y aunque se vigila, no van a hacer ningún tipo de intervención", declaró un allegado a Daily Mail.

"Estamos preocupados. No está nada bien y sus amigos y familiares están aterrados por su futuro", manifestó otra persona allegada a la artista.

Video de Britney Spears que generó preocupación

En medio de este contexto, se viralizó un video en el que la cantante aparece bailando de forma errática en el baño de un restaurante, vestida con lencería y frotándose contra la pared. Incluso, se le llega a ver una de sus partes íntimas. La grabación, que la misma Spears compartió en sus redes, se volvió viral.

El video publicado por un usuario de X superó las 24 millones de visualizaciones y acumula más de 64 mil "me gusta", además de una catara de comentarios.

Sus seguidores debatieron sobre el estado actual de la cantante, y se encendieron aún más las alarmas de preocupación por su salud mental. “Ella ya se fue hace mucho”, escribió un internauta. Según la propia artista, la filmación tuvo lugar durante una cita en un restaurante de sushi, que describió como “horrible”.

No obstante, además de los usuarios que se preocuparon o expresaron sus críticas, otras personas destacaron que la artista “decide vivir a su manera”. Entre los comentarios, se destacó: “Me encanta cómo ella simplemente vive su mejor vida y no le importa lo que digan los demás”.

