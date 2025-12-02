Lissa Vera puso fin a los rumores sobre su salida de Bandana y confirmó lo que todos se preguntan

Tras varios días de versiones cruzadas y especulaciones, Lissa Vera salió a aclarar públicamente su situación dentro de Bandana. La cantante utilizó sus redes sociales para aclarar los dichos sobre su renuncia al grupo y al proyecto de regreso previsto para 2026,

El gesto romántico de Sebastián Yatra con Wanda Nara: "Me llamó y me regaló un..."

Los rumores sobre una posible salida de Vera comenzaron a circular luego de las presentaciones del regreso de Bandana, donde participaron Lissa, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha , con la ausencia de Ivonne Guzmán ya anunciada previamente.

Luego de que Lissa denunciara a la pareja de Lourdes por violencia de género y todo saltara al ojo público, el vínculo entre las cuatro se mostró tenso y Vera confesó estar “estresada” por la situación . Además, sus tres compañeras también hicieron referencia a los problemas dentro de Bandana.

Las compañeras de Lissa dejaron entrever que la conformación completa del grupo para la próxima etapa -en 2026 habrá shows y material nuevo- aún no estaba garantizada . La falta de definiciones y las internas expuestas públicamente convirtieron el tema en uno de los más comentados en redes sociales y medios de espectáculos.

Valeria Gastaldi resumió el clima que atraviesa la banda al expresar: “Somos tres con ganas”, una frase que reflejó la incertidumbre en torno a la participación de Vera. Por su parte, Virginia Da Cunha se refirió al reencuentro y reconoció que el proceso fue complejo. “Fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo disfruté, aunque toda la previa fue completamente inesperada y angustiante”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1994855996217594248&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Yo estoy siempre esperando que vuelva": "Lissa" Vera abandonó "Bandana" y Virginia da Cunha deseó que pueda "entender que es algo que se merece disfrutar".



@LANACION https://t.co/jn9BsIUCQA pic.twitter.com/LJ9rgJtM78 — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 29, 2025

Da Cunha también habló puntualmente sobre la situación de Lissa: “Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver”.

¿Se va o se queda en Bandana? El anuncio de Lissa Vera

Ante este escenario, Vera decidió pronunciarse de manera directa. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la artista fue clara sobre su continuidad: “A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo. Estoy en negociaciones que siguen en pie”.

El comunicado de Lissa Vera. El comunicado de Lissa Vera.

Mientras Bandana se prepara para celebrar sus 25 años en 2026, las declaraciones públicas dejan en evidencia que el proyecto sigue en construcción y que las negociaciones continúan abiertas.

Por ahora, Lissa Vera negó haberse alejado definitivamente del grupo y dejó en claro que su vínculo con Bandana aún no está cerrado. Fanáticos, a mantener la expectativa de ver a todas juntas.