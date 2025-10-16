Liberaron a la madre de Ayelén Paleo tras un mes y medio detenida

Un mes y medio después de haber sido detenida, Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo , fue liberada en el marco de una causa que la investiga por presunta explotación sexual y económica en La Plata . La noticia trajo alivio a la familia, aunque su situación judicial continúa en desarrollo y aún no tiene una resolución definitiva .

La información se conoció este jueves por la tarde, cuando Karina Iavícoli informó en vivo en Intrusos (América) que la madre de la exvedette había recuperado la libertad. Según relató la periodista, la novedad fue comunicada por Juan Toribio, representante de Rodrigo e integrante del estudio jurídico de Burlando. “ Me dijo: ‘La acaban de liberar a Elizabeth Rodrigo ’. Quedé impactada porque sabía que estaban trabajando para eso, pero no que hubiera sido ayer. Finalmente, tipo cuatro y media de la tarde se lo comunicaron. Fueron todos los hijos, Ayelén, el hermano y la otra hermana más chica ”, detalló Iavícoli.

A pesar de su liberación, Elizabeth Rodrigo continúa procesada y tiene prohibido salir del país . La Cámara de La Plata modificó la carátula del expediente y consideró que no existen riesgos procesales, lo que permitió que espere el avance de la causa en libertad.

ORDENAN LA EXCARCELACION DE LA MADRE DE AYELÉN PALEO - Tras el fallo de la Cámara de La Plata que consideró que no hay peligros procesales, el juez Juan Pablo Masci excarceló a Elizabeth Rodrigo. - La mujer quedó procesada por explotación de la prostitución. pic.twitter.com/GXHrG0SNCL

Sin embargo, el proceso judicial sigue abierto, y el juez Juan Pablo Masci deberá evaluar las pruebas reunidas en las próximas semanas. “ No es que terminó la causa . Sigue en estudio para ver cuál es la situación de la mamá de Ayelén, pero los abogados están confiados”, señaló Iavícoli al respecto.

Durante su declaración ante la Justicia, Rodrigo habría colaborado activamente con las autoridades. “ En ningún momento la madre se negó . Ofreció los teléfonos, ofreció las claves, mostró su casa. De hecho, tuvimos acceso a videos donde ella quería demostrar que ahí no retenía a ninguna persona”, agregó la panelista, remarcando la disposición de la mujer para desmentir las acusaciones.

La imputación de Elizabeth Rodrigo

Según la causa, Elizabeth fue imputada por explotación de la prostitución, aunque su defensa sostiene que todo se trató de una confusión derivada de su trabajo como fotógrafa.

Uno de los elementos que más peso tuvo en la investigación fue el hallazgo de imágenes que estaban en su poder. Rodrigo explicó que es fotógrafa desde hace más de veinte años y martillera pública recibida, y que se dedica a tomar fotografías profesionales a quienes lo solicitan. Iavícoli amplió: “Una de las chicas que, según tengo entendido, la pasó mal realmente, se habría sacado fotos en su momento. Pero hay otra Elizabeth, con otro apellido, que también está presa. Parece que de ahí viene la confusión”.

En medio de la incertidumbre judicial, Intrusos difundió el audio que Ayelén Paleo envió a la producción tras la excarcelación de su madre. “Estamos muy contentos, ya era hora de estar todos en familia. Contentos, cansados también, ahora a disfrutar el Día de la Madre en familia”, expresó la exvedette, visiblemente aliviada tras semanas de tensión mediática y preocupación.