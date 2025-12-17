17 de diciembre de 2025 - 11:15

Las fotos que delataron a Nick Reiner: podría enfrentar pena de muerte por asesinar a sus padres

Imágenes de una cámara de seguridad lo muestran cerca de la casa Rob y Michele Reiner, antes de los crímenes.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podría enfrentar la pena de muerte.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podría enfrentar la pena de muerte.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales.

Nació Rufina, la hija de la ex Gran Hermano Martina Stewart: las primeras fotos de la familia

Por Agustín Zamora
La máquina del tiempo: el fotógrafo que recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

La máquina del tiempo: un fotógrafo recorrerá América con historias emotivas para guardar en fotos de 1850

Por Ignacio de la Rosa

En las grabaciones, obtenidas de una estación de servicio ubicada a pocas cuadras de la casa familiar, se ve al hombre de 32 años vestido con jeans, una remera de manga larga, gorra y una mochila. Las imágenes corresponden a la noche del sábado, cerca de la medianoche, y lo ubican en la zona poco antes del crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo, según confirmó la fiscalía del condado de Los Ángeles.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus madres: podría enfrentar la pena de muerte.
Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podr&iacute;a enfrentar la pena de muerte.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podría enfrentar la pena de muerte.

Las imágenes que sitúan a Nick Reiner cerca de la casa de sus padres

De acuerdo con la investigación, el registro audiovisual fue revisado por detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles un día después del hallazgo de los cuerpos. Fuentes del caso indicaron que los agentes solicitaron un rango horario específico y reaccionaron al identificar a Reiner en pantalla.

Si bien el sello horario del video tendría una diferencia de una hora respecto al tiempo real, los efectivos consideran que resulta relevante para reconstruir sus movimientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CitizenFreePres/status/2001287779599233055&partner=&hide_thread=false

El contexto previo también suma tensión al expediente. Testigos señalaron que Nick Reiner mantuvo una fuerte discusión con sus padres durante una fiesta celebrada esa misma noche, organizada por Conan O’Brien. Además, habría protagonizado un altercado con el comediante Bill Hader ("Barry") antes de retirarse del evento visiblemente alterado. Aún no se estableció con precisión a qué hora la familia abandonó la reunión.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida el domingo por la tarde por su hija Romy, quien alertó a las autoridades y, según trascendió, manifestó su preocupación por la peligrosidad de su hermano. La autopsia preliminar indicó que ambas víctimas murieron tras ser apuñaladas.

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte

Este martes, el fiscal de distrito Nathan J. Hochman confirmó que Nick Reiner enfrentará dos cargos de homicidio en primer grado. En declaraciones oficiales, sostuvo que el caso contempla penas severas en caso de una eventual condena, que van desde prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta la pena de muerte.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus madres: podría enfrentar la pena de muerte.
Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podr&iacute;a enfrentar la pena de muerte.

Las fotos que ubican a Nick Reiner cerca del horario de asesinato de sus padres: podría enfrentar la pena de muerte.

La primera comparecencia judicial del acusado estaba prevista para este martes, pero fue suspendida por no contar con autorización médica para presentarse ante el tribunal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotos y videos: Así avanza la impactante capilla del Influencer De Dios, la primera que tendrá en el mundo

Fotos y videos: así avanza la impactante capilla del "Influencer De Dios", la primera que tendrá en el mundo

Por Ignacio de la Rosa
Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

Con un argentino protagonista: Netflix canceló la 2° temporada de una ambiciosa serie

Por Redacción Espectáculos
Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie de Stephen King.

"It: bienvenidos a Derry": el dato aterrador sobre Pennywise y qué se sabe de la 2° temporada

Por Redacción Espectáculos
belen de dolores fonzi quedo en la lista corta del oscar: por que es casi seguro que sea nominada

"Belén" de Dolores Fonzi quedó en la lista corta del Oscar: por qué es casi seguro que sea nominada

Por Redacción Espectáculos