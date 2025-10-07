La hija de Robin Williams realizó un pedido en redes y atacó a la IA: "Es tonto, es un malgasto de tiempo y energía

La llegada de las imágenes y videos creados con Inteligencia Artificial, aunque para algunos sea una herramienta de trabajo o usada con fines humorísticos, plantea el dilema sobre la dificultad para diferencias lo que es real y lo que no en especial cuando se utiliza la imagen de figuras públicas .

En este contexto, la actriz, directora y escritora estadounidense Zelda Rae Williams, hija del fallecido actor Robin Williams en el año 2014, realizó un pedido en sus redes sociales para que dejen de usar la imagen de su padre.

Desde hace un tiempo, han comenzado a circular videos creados con IA que recrean al actor en distintas situaciones. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram, Zelda Williams manifestó su dolor ante la situación con un escrito: “Por favor, dejen de enviarme videos de IA con mi papá” y agregó: “Dejen de pensar que tengo ganas de ver eso, o que lo puedo entender, porque no puedo ni quiero” .

La actriz se expresó desesperada ante las imágenes que recibe: “Ver cómo el legado de personas reales se condensa en ‘esto se parece y suena vagamente a ellos, así que basta’, solo para que otros puedan producir una horrible porquería de TikTok, manipulándolos, es desesperante .”

Zelda continuó: “Y si lo que quieren es molestarme, ya he visto cosas peores. Por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, o incluso a cualquiera. Es tonto, es un malgasto de tiempo y energía, y créanme cuando les digo, que NO es algo que él querría”.

Finalmente, se refirió a quienes crean y le envian este tipo de contenido: “No están haciendo arte, están creando panchos asquerosos y ultraprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y guste. Asqueroso”.

El boom de las imágenes creadas con inteligencia artificial

Las recientes actualizaciones de las plataformas y el uso de Inteligencia Artificial han convertido esta tecnología en una herramienta generadora de imágenes y videos que además ofrece la posibilidad de crear contenido de manera gratuita y de fácil manejo.

Algunos de los usos más recientes que generaron furor en redes incluyen los retratos al estilo Ghibli, las fotos con filtro Polaroid, e incluso trucos que convierten fotos en muñecos de acción digitales.