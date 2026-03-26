La hija de Alfredo Casero sorprendió al responder que piensa sobre la posición política del actor

Minerva Casero fue consultada sobre las apariciones polítcas de su padre y como lleva ser la hija de un famoso actor.

En varias oportunidades Minerva Casero, la hija de Alfredo Casero contó públicamente que su padre la está empezando a “conocer como mujer y artista”. Con un apellido de tal peso, ella suele tomar una postura neutral frente a ciertas polémicas que lo han rodeado.

“La relación está en un momento muy lindo. Si bien siempre nos llevamos súper, el hecho crecer te permite compartir con tus padres de otra manera. Los entendés y te entienden. Hay algo de amistad que surge también, menos vertical, menos de permisos y límites y más de compartir cosas lindas, cosas que les gustan a ambos”, afirmó a GENTE.

Minerva Casero Minerva Casero contó como es la relación con su padre. web “Desconozco otra experiencia que no sea siendo hija de un famoso portadora de un apellido con peso. Supongo que podría resumirlo en que siempre la gente presta más atención a lo que hacés. Es lindo a veces, sos visto. Otras es muy feo porque te miden”, siguió.

“En mi caso, salvo algunos momentos específicos en los que la intimidad se añora un poco más, me gustó crecer rodeada del cariño de la gente. Que las señoras abracen a mi papá, que lo saluden por la calle y le agradezcan las risas a mí me da mucho amor. Ahora también lo hacen conmigo. Hace poco una mujer se me acercó a contarme que sufrió violencia y que mi personaje de Viudas negras la había ayudado a elaborarlo. Me morí de amor... Resonar en alguien y generarle algo positivo es algo para agradecer”.

Minerva Casero Minerva Casero contó como es la relación con su padre, Alfredo Casero. web Qué piensa la hija de Alfredo Casero sobre la política y las intervenciones sobre el tema de su padre Si bien no es su perfil, Minerva no le esquiva a las preguntas sobre lo que hace su padre, como es el caso cuándo se involucra en la política. "Él recibe desde halagos a fuertes críticas. ¿Qué te pasa a vos como hija con todo eso?", le preguntaron.