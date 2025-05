Alfredo Casero se disculpó por sus dichos sobre Julio Chávez: "No quiero que gane la porquería"

Actores repudió declaraciones de Alfredo Casero Alfredo Casero fue severo contra Julio Chávez.

Casero amplió sus críticas al asegurar que el trato de Chávez con sus colegas era despectivo: “Tiene una manera peyorativa y baja de tratar a la gente”. Relató que intentó acercarse para limar asperezas, pero no lo logró. También desestimó el prestigio actoral de Chávez, donde afirmó: “Yo no lo veo como un gran actor, no es un Pompeyo (Audivert). Quiere ser como Urdapilleta”. En ese contexto, cerró cualquier posibilidad de reconciliación al decir: “Para un artista como yo, es fundamental poder empezar y terminar bien un trabajo. Y eso no pasó”.