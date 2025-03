Alfredo Casero rompió el silencio luego de su internación: "Acá estoy, amigos"

Se revelaron detalles sobre la salud de Alfredo Casero: "La operación no salió bien"

Las emocionantes palabras de Alfredo Casero

“Acá estoy, amigos. Estaremos con Cha cha cha celebrándolo. Estuve en la San Camilo. Es un lugar donde me han tratado como nunca antes”, escribió alrededor de las 15 horas en la ex Twitter, agradeciendo especialmente a los médicos Cristian Pico y Alfredo del Sel. “No dejo de hacer Cha cha cha ni muerto. Gracias a todos ustedes, los que me acompañaron”, agregó, en referencia al regreso teatral del ciclo que creó en 1990 y relanzó el año pasado.