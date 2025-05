Alfredo Casero plantó a Esteban Trebucq en plena entrevista: gritos, enojos y abandono en vivo

Alfredo Casero fue como invitado al programa “Tremenda Mañana” que Esteban Trebucq conduce por el streaming de Bondi . Sin embargo, el periodista no pudo terminar la nota y despedir a su entrevistado como corresponde porque, en medio de un enojo con la producción, el actor abandonó el estudio .

El artista no toleró el ruido que provenía desde el detrás de cámara mientras él conversaba con el conductor y los panelistas. Para Casero, el hecho de que otras personas estuvieran hablando y distraídos mientras lo entrevistaban, lo consideró una falta de respeto que no toleró , por lo que se levantó, se puso su campera y se fue del estudio en medio de gritos y enojos.

Alfredo Casero abandonó el programa de Esteban Trebucq.jpg

El contundente enojo de Alfredo Casero por el que abandonó el estudio de Bondi

"Yo no puedo hablar si hay quilombo, si hablan me voy a la mierda. Si estoy hablando al pedo, me invitan al pedo", se quejó el actor. Pese a que intentaron retenerlo, con un pedido de disculpas de parte de Trebucq, Casero se levantó de la silla y comenzó a elevar su voz.