Se revelaron detalles sobre la salud de Alfredo Casero: "La operación no salió bien"

image.png

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen también dio nueva información. Luego de explicar que tanto Minerva como Nazareno pasaron la noche junto a él, aseguró que Casero "fue dormido con morfina".

Un panorama complicado

"La operación no salió bien", resumió, y sumó: "Y tiene comprometida una de sus piernas en relación a este problema".

“Pensé que iba a tener a esta hora una buena noticia para dar. Operación muy delicada me contaron que fue”, había contado, también, en Mitre Live.

“Me cuentan personas que están en la diaria con Alfredo que viene rengueando y no puede caminar bien. Me sorprende todo esto que me dicen porque nadie sabía nada de esto. Es un panorama complicado porque me dicen incluso que se estaba yendo en silla de ruedas del teatro los últimos tiempos”, dijo Etchegoyen.

Y agregó: “Está en la habitación 324 de la clínica San Camilo. Lo operaron y las cosas no salieron bien. Está en estado reservado y delicado a esta hora”.

A su vez, a través de X (ex Twitter), Ángel De Brito sumó: “Está con estado reservado internado en San Camilo. Sedado, acompañado por sus tres hijos”.