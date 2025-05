El terrible desmayo de una comentarista en Fox News que cayó al suelo en pleno vivo

Luis Ventura recibió amenazas de muerte en vivo: "No nos va a temblar el pulso"

“ ¡Dios mío! Vamos a conseguir ayuda para Camryn ”, exclamó Hunt al notar que algo no andaba bien. Mientras los asistentes se acercaban a socorrerla, el conductor intentó cederle la palabra a otro comentarista para continuar con el segmento, aunque finalmente optó por cortar la transmisión con una pausa comercial, visiblemente nervioso.

La comentarista opinaba sobre las declaraciones de Biden, quien recientemente afirmó que Kamala Harris perdió las elecciones de 2024 por el sexismo en el Partido Republicano . Sobre esa frase, Kinsey alcanzó a decir: “ Se trata de incompetencia, no de ideología ”, antes de perder la estabilidad y desplomarse.

Qué dijo Camryn Kinsey sobre su desmayo en televisión

Camryn Kinsey se expresó luego en sus redes sociales y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. "¡Guau! Disculpen el susto de anoche. Quiero empezar agradeciendo al increíble equipo de Fox News y a los paramédicos que respondieron con tanta rapidez y atención. Fue un momento inesperado y aterrador, pero gracias a su profesionalismo y amabilidad, me encuentro bien", expresó.

A todos los que me han llamado, enviado mensajes, rezado o contactado, gracias de corazón. Su apoyo ha sido fundamental. Me lo estoy tomando con calma, me mantengo hidratada, dejo que mi cuerpo descanse y le doy gracias a Dios porque todo está bien", agregó.

Y finalmente se refirió al tema que desarrollaba pero que quedó a medias por su descompensación. "Puede que no haya sido como planeé terminar el segmento, pero pronto volveré a su televisor. ¡Ojalá lo suficiente para terminar mi comentario sobre Kamala!", cerró la periodista.