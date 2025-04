Luis Ventura recibió amenazas de muerte en vivo: "No nos va a temblar el pulso"

Luis Ventura habría incomodado a una organización criminal con sus declaraciones , aunque no se precisó qué tema puntual fue el que desencadenó las amenazas. “Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos a seguir. Yo lo presenté en la Justicia y chau...”, afirmó Luis Ventura.

Luis Ventura Luis Ventura recibió amenazas de muerte.

Sin embargo, elevó el tono al agregar: “Cuando me apunten que no le erren, ¿eh? Que no me dejen respirando porque los voy a buscar”. Según explicó el periodista Pablo Layús, el abogado de Ventura, Martín Francolino, ya tomó intervención en el asunto y recomendó hacer pública la situación, además de presentar la denuncia ante la Justicia.