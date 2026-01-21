La emoción de Anibal Pachano tras el nacimiento de Vito, su primer nieto: "No podíamos..."

Sofía Pachano se convirtió en madre por primera vez, este 19 de enero y el flamante abuelo manifestó su alegría.

Sofía Pachano reveló que dio a luz a Vito, su primer hijo con Santiago Ramundo. Todo es felicidad en su familia porque el embarazo se estaba haciendo largo, pero llegó el tan esperado día. Aníbal Pachano, el flamante abuelo, habló con Pepe Ochoa sobre sus sentimientos al conocerlo.

"Estábamos contenidos porque no podíamos abrir la boca", expresó Pachano en Bondi. El director teatral contó cómo vio a su hija y a su nieto: "Está divina, Sofía está hermosa. Están pasando el momento íntimo necesario que debe tener cualquier pareja para vivenciar lo que se siente como nuevos papás".

ANIBAL PACHANO Y LA EMOCIÓN DE SER ABUELO



Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/TCOiwlHit2 — Bondi (@bondi_liveok) January 20, 2026 Aníbal Pachano reveló que Sofía tuvo un parto natural y que Vito nació a las 5 de la mañana del día 19 de enero, con 3.400 kilos. Al productor se lo sentía muy emocionado por esta noticia. Además, habló con Teleshow sobre su nuevo presente: “Estamos felices con Ana, no se puede creer”.

“La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos”, insistió Aníbal Pachano. Sofía Pachano anunció este 20 de enero que nació su hijo y lo presentó a sus seguidores en redes sociales: "Holi ,Vito Ramundo Pachano, aka Bb Millas".

El embarazo de Sofía Pachano La hija de Aníbal Pachano y Ana Sans siempre mantuvo un perfil bajo en relación con su vida privada, en esta etapa decidió compartir parte de su alegría con sus seguidores, quienes la acompañaron durante todo el embarazo. En los días previos al nacimiento compartió un divertido video preparándose para la llegada del nuevo integrante de la familia.