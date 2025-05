La China Suárez expuso a todas sus ex parejas: "Estuve con ratas y no me casé"

El conflicto se convirtió en el eje de conversación en redes y televisión durante toda la jornada. El detonante fue un mensaje de Latorre: “Querías ser botinera. Te llegó tarde” , al que Suárez respondió: “Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotudear en la tele de grande”. La panelista retrucó: “Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeas”. En otro tramo, Suárez dijo con tono irónico: “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20”.

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron enamorados en las redes (5).jpg La China Suárez y Mauro Icardi.

En ese clima, Suárez también recordó el escándalo de Diego Latorre con Natacha Jaitt y lanzó una frase que se viralizó: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or...”.