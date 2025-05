La China Suárez se hartó, apuntó contra sus haters y fua aplaudida por una famosa vedette: "Si yo hablara..."

Guerra total entre Yanina Latorre y la China Suárez: "Cuando se me canta la conc..."

Aunque Icardi no jugó por estar lesionado, ingresó al campo para festejar y lo hizo acompañado por la también cantante y los tres hijos de ella. El gesto, en medio de su conflictiva relación con Wanda Nara , madre de sus hijas Francesca e Isabella, generó todo tipo de comentarios negativos en redes sociales y medios de entretenimiento.

La China Suárez no se guardó nada y apuntó contra sus haters.

“Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mierda a todas”, comenzó diciendo. Y continuó con una advertencia: “La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”.