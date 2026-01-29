Julio Iglesias afirma tener "grabaciones" de que sus exempleadas recibieron plata para hacer las denuncias

Luego de que la Fiscalía de España decidió archivar de forma definitiva la denuncia contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata, el cantante español volvió a presentarte ante la Justicia para solicitar acceso al expediente y avanzar en una posible acción legal.

Qué dijo la esposa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual contra su marido: "Una gran tristeza"

Iglesias requirió formalmente una copia del escrito con las acusaciones para “evaluar si existió un posible delito de denuncia falsa” . El pedido se hizo luego de que el Ministerio Público resolviera archivar la causa al considerar que la Audiencia Nacional no puede investigar hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

Sin embargo, el compositor tendría una “as” bajo la manga: al parecer, Julio Iglesias apuntaría contra las implicadas por “haber recibido plata de personas X para que lo denunciaran” . Además, contaría con material audiovisual sobre esta supuesta trampa. "Va a ir a por ellas", anticiparon fuentes oficiales.

El abogado del artista sostuvo que "no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él". Además, dijo que el acceso a esa información es necesario para analizar si las jóvenes pudieron haber incurrido en denuncias falsas.

En tal caso que fuera así, eso sí sería competencia de la Justicia española .

En ese contexto, el medio OKDiario informó que el cantante contaría con pruebas y testigos que indicarían que a varias de sus exempleadas se les habría ofrecido dinero para que lo denunciaran por agresión sexual. De acuerdo con esa versión, existirían grabaciones que respaldarían esa afirmación.

Un periodista de ese medio aseguró haber hablado con Iglesias y señaló que el artista contiene audios que demostrarían la recepción de dinero. "Tiene unas grabaciones que demuestran que recibieron dinero", confirmó el comunicador.

Además, indicó que el cantante estaría decidido a iniciar acciones legales tanto contra las denunciantes como contra los medios que, según su entorno, habrían afectado su imagen pública.