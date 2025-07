Insólita furia de las "chetas" de Nordelta contra Viudas Negras: "Somos gente normal"

En Instagram hablan de una mirada unilateral de los barrios privados que generó no solo el “Me gusta” de Malena Pichot sino un extenso “jajajaja” con emojis de aplausos.

Quizás, en esas reflexiones de cafetín, nació la urgencia de expresarse sobre las injusticias que retrata Pichot en su guion. Entre ellas, reclaman sobre una secuencia donde las empleadas domésticas ingresan a los barrios cerrados en los charters pero separadas de los propietarios porque dicen que ellos no soportan compartir ni su olor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aleberco/status/1948109309578994023&partner=&hide_thread=false Una revista de Nordelta criticó la serie "Viudas Negras" por estereotipar a las mujeres de country. Hablé con su editora y esto dijo de @malepichot. pic.twitter.com/2fcy46dxf8 — Alejandro Bercovich (@aleberco) July 23, 2025

Sin embargo, tiene su fundamento. En 2018 un grupo de mujeres de Tigre presentó un pedido a la empresa de combis MaryGo que no se trasladara a trabajadoras domésticas junto al resto de los pasajeros. Alegaban que “olían mal”, pero también cuestionaban su forma de vestir y de hablar.

na19fo02_2 Combis MaryGo de Nordelta y el conflicto de los pasajeros. gentileza

Además, la revista apunta a cómo la serie presenta un uso doblemente intencionado de las fundaciones y acciones benéficas dentro de las mujeres de sociedad. Lo muestran “como parte de una puesta en escena para ‘parecer que les importan los demás’”, acusa Locally, que entre sus notas destacadas titula “Fundación Nordelta donó libros a bibliotecas populares de Tigre”.

A la nota la acompaña una imagen de un recinto pulcro con ediciones modernas a la vista y como protagonistas varias mujeres. Ellas, abocadas al servicio a la comunidad.

La respuesta de la editora de la revista de Nordelta a "Viudas negras"

Mercedes Cordeyro, editora de “Locally” y orgullosa habitante de barrios cerrados desde los 90, habló en una radio sobre el marketing negativo que hay con la gente de Nordelta y cuánto dista de la realidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aleberco/status/1948109309578994023&partner=&hide_thread=false Una revista de Nordelta criticó la serie "Viudas Negras" por estereotipar a las mujeres de country. Hablé con su editora y esto dijo de @malepichot. pic.twitter.com/2fcy46dxf8 — Alejandro Bercovich (@aleberco) July 23, 2025

“A mi lo que no me gusta es cuando el péndulo se va de un extremo al otro. No nos ayuda como sociedad en nada esto. Sobre todo cuando estamos criticando a personas que hacen cosas por los demás y yo conozco a muchas que realizan un trabajo desinteresado”, aseguró.

Sobre Malena Pichot, la editora dijo que la respeta como actriz y que su guion, en líneas generales, aportaba mucho. También destacó que personajes como “La cheta de Nordelta”, que se quejaba por los carpinchos y la “estética visual” de la gente que toma mate, se exacerban para alimentar aún más la parodia.

Quiénes son “las chetas de Nordelta” en Viudas Negras

Marina Bellati, Monna Antonópulos y Paula Grinszpan son las actrices que interpretan a las amigas de country de Maru (Pilar Gamboa) en la serie. Ellas la critican por haber ido al colegio con una de las trabajadoras domésticas -que en realidad es Mica, el personaje de Malena Pichot, infiltrada- y a una escuela pública.

Monica-Antonopolus_-El-Planeta-Urbano_-Viudas-Negras.webp Marina Bellati, Mónica Antonópulos y Paula Grinszpan las "chetas de Nordelta" de "Viudas Negras" gentileza

A las tres amigas, Locally las calificó como “un trío brillantemente artificial”. El personaje de Antonópulos no solo lidera fundaciones benéficas sino que incluso escribe libros sobre cómo ayudar a otros la, valga la redundancia, ayudó a encontrarse a sí misma aunque no pueda, ni siquiera, escribirle una sentida dedicación a su amiga en la portada.

En una entrevista, la actriz explicó sobre su personaje: ”Creo que uno de los temas que trata es la hipocresía. Nos reímos de eso. De estos monstruos de barrios cerrados”.