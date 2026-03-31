Esta noche en Netflix: la película argentina que te hará emocionar con un viaje de sanación de padre-hijo

Es una historia de abandono y segundas oportunidades. Cuenta con las actuaciones de grandes del cine nacional y el hijo de un conocido actor.

A partir de este miércoles 1° de abril a la medianoche, Netflix incorpora a su catálogo una película argentina que lleva al límite de lo emotivo con un disparador común: podrán un padre y un hijo sanar las heridas del pasado y reconstruir una relación a pesar del dolor.

En torno a este paradigma gira “El último gigante”, la nueva película dirigida y escrita por Marcos Carnevale ("Corazón de león", "Inseparables") y con Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez al frente del elenco.

El film propone un viaje emocional atravesado por la distancia, el resentimiento por el abandono en la infancia y la urgencia de sanar antes de que sea demasiado tarde.

Yoyi Francella, en la nueva película "El último gigante" en Netflix. Yoyi Francella, en la nueva película "El último gigante" en Netflix. gentileza Con una duración de 101 minutos y una propuesta centrada en los vínculos familiares, la producción acumula un elenco de reconocidos actores y rostros nuevos como lo es Yoyi Francella, hija de Guillermo Francella.

La historia del nuevo estreno argentino en Netflix La historia sigue a Boris (Mayer), un guía turístico cuya rutina cambia de forma abrupta cuando reaparece Julián (Martínez), el padre que lo abandonó en su infancia. El reencuentro no llega en cualquier momento: Julián está gravemente enfermo y busca, en el poco tiempo que le queda, recomponer el vínculo que rompió hace casi tres décadas.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix Desde el inicio, la película deja en claro el peso emocional que carga Boris. La ausencia paterna se traduce en enojo, frustración y una herida que nunca terminó de cerrar. Sin embargo, su entorno, su madre Leticia (Estévez), su pareja Mich (Yoyi Francella) y su amigo Bebe (Luis Luque), lo impulsa a enfrentar ese pasado y darle una oportunidad al encuentro. Ambientada en parte en el Parque Nacional Iguazú, la película construye su relato entre paisajes imponentes y tensiones familiares que avanzan con dificultad. A medida que padre e hijo intentan acercarse, la narración se apoya en situaciones que oscilan entre el drama clásico y algunos momentos que rozan un tono más oscuro, aunque sin terminar de definirse.