Esta noche en Netflix: la película argentina que te hará emocionar con un viaje de sanación de padre-hijo

A partir de este miércoles 1° de abril a la medianoche, Netflix incorpora a su catálogo una películaargentina que lleva al límite de lo emotivo con un disparador común: podrán un padre y un hijo sanar las heridas del pasado y reconstruir una relación a pesar del dolor.
En torno a este paradigma gira “El último gigante”, la nueva película dirigida y escrita por Marcos Carnevale ("Corazón de león", "Inseparables") y con Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez al frente del elenco.
Con una duración de 101 minutos y una propuesta centrada en los vínculos familiares, la producción acumula un elenco de reconocidos actores y rostros nuevos como lo es Yoyi Francella, hija de Guillermo Francella.
La historia del nuevo estreno argentino en Netflix
La historia sigue a Boris (Mayer), un guía turístico cuya rutina cambia de forma abrupta cuando reaparece Julián (Martínez), el padre que lo abandonó en su infancia. El reencuentro no llega en cualquier momento: Julián está gravemente enfermo y busca, en el poco tiempo que le queda, recomponer el vínculo que rompió hace casi tres décadas.
Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix
Desde el inicio, la película deja en claro el peso emocional que carga Boris. La ausencia paterna se traduce en enojo, frustración y una herida que nunca terminó de cerrar. Sin embargo, su entorno, su madre Leticia (Estévez), su pareja Mich (Yoyi Francella) y su amigo Bebe (Luis Luque), lo impulsa a enfrentar ese pasado y darle una oportunidad al encuentro.
Ambientada en parte en el Parque Nacional Iguazú, la película construye su relato entre paisajes imponentes y tensiones familiares que avanzan con dificultad. A medida que padre e hijo intentan acercarse, la narración se apoya en situaciones que oscilan entre el drama clásico y algunos momentos que rozan un tono más oscuro, aunque sin terminar de definirse.