Escenas perturbadoras y guiño a un clásico: cómo es la nueva película de aliens de Steven Spielberg

La producción llegará entre junio y septiembre de 2026. Cuenta con un elenco estelar protagonizado por Emily Blunt. Mirá el impactante adelanto.

La nueva película de Steven Spielberg con referencias a un cláisco.

La nueva película de Steven Spielberg con referencias a un cláisco.

“Disclosure Day” (El día de la revelación) es una ambiciosa producción que llegará en el verano boreal (nuestro invierno), entre junio y septiembre de 2026. El avance permite ver a parte de su elenco estelar, integrado por Emily Blunt, Colin Firth, Josh O’Connor y Colman Domingo.

Embed - Disclosure Day | Official Teaser

Aunque sin revelar por completo el eje narrativo, el tráiler sugiere que la historia gira en torno a fenómenos extraterrestres y teorías vinculadas a los OVNI. Una de las escenas más impactantes muestra al personaje de Emily Blunt, una meteoróloga televisiva, aparentemente poseída por una entidad alienígena mientras sale en vivo ante millones de espectadores.

La referencia a un clásico de los 2000

En paralelo, Josh O’Connor encarna a un hombre decidido a revelar la verdad de lo que está ocurriendo. Es su personaje el que intenta, por todos los medios, develar la existencia de estos seres y llega a un escenario clave, un campo de trigo donde aparecen unas misteriosas marcas en forma de círculos que se conectan por líneas rectas.

Escena del tráiler de "Disclosure Day", de Steven Spielberg.

Se trata de una clara referencia a "Señales", de 2002, protagonizada por Mel Gibson y con la dirección de M. Night Shyamalan. En ella, un pastor venido a menos, Graham Hess investiga la aparición de círculos de 152 metros de diámetro en sus campos de cultivo, que rápidamente aparecen en distintas partes del mundo. Con el correr del filme descubrirá que se tratan de marcas de ovnis de extraterrestres.

Las marcas en

El adelanto del filme de Spielberg apuesta al suspenso y a la construcción de clima. Las imágenes incluyen persecuciones, personas controladas a distancia mediante un extraño enlace neuronal, monjas inquietantes y alces con una presencia perturbadora. Una combinación desconcertante que refuerza el misterio y confirma que “Disclosure Day” promete ser uno de los estrenos más intrigantes del próximo año.

