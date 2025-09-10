10 de septiembre de 2025 - 13:17

En pleno embarazo, la traición de Rocío Marengo a Eduardo Fort con Mauricio Macri

La modelo participó en “Podemos Hablar”, el ciclo conducido por Diana Bolocco en Chilevisión e hizo una revelación que pocos esperaban.

Rocío MArengo contó que Mauricio Macri supo primero de su embarazo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más esperados de su vida: el embarazo que tanto buscó y la anécdota de cómo recibió la noticia y a quién se la contó primero sorprendió a todos. La modelo lo reveló en Chile, durante su participación en “Podemos Hablar ”, el ciclo conducido por Diana Bolocco en Chilevisión.

En la televisión chilena, donde la argentina es muy querida, recordó con lujo de detalles cómo se enteró de que iba a ser madre y quién terminó siendo el primer testigo de la noticia.

Rocío Marengo.jpg

Para sorpresa de todos, no fue Eduardo Fort, su pareja desde hace más de una década, la primera persona en saber que estaba embarazada, sino a Mauricio Macri, en plena grabación del programa de Juana Viale.

“El día que me tenía que hacer el estudio, debía grabar un programa que en Argentina es muy conocido, Almorzando con Juana Viale”, relató. Entre risas, confesó que buscó excusas para evitar el análisis: “Yo no quería ir. Ponía excusas. Decía: ‘No, me voy a grabar, me lo hago otro día’”.

Así fue el momento en el que Rocío Marengo se enteró de su embarazo

El miedo al resultado la paralizaba: “Me daba miedo el resultado. Otra piña en la cara, ¿viste? Cuando decís ‘otra vez’. Y estaba más preparada para el no”. Finalmente se realizó el análisis y dejó todo acordado con su médica.

Embed

“Entonces, mi médica me dijo: ‘Bueno, yo te llamo y si vos podés hablar, me decís que sí, y si estás grabando, te llamo más tarde’. Pero yo soy muy ansiosa. El tema me tenía muy cansada y estaba en pleno programa, como que ahora me llamen y yo mire el teléfono”.

El llamado cambió todo: “Yo creí que sí, pero no sabía que era algo que no podría manejar. Entonces fue, ‘¿podés hablar?’, ‘Sí, sí’. ‘Hola, estás embarazada’. Imaginate”. El impacto la desbordó: “Y me largo a llorar, pero un llanto… Estás embarazada, me decía, y yo lloraba… No lo pude controlar”.

Cómo se enteró Mauricio Macri de su embarazo

La reacción generó desconcierto en la mesa. “Empezaron a decir: ‘Che, le pasó algo’. Y yo por dentro pensaba: ‘¿Qué les digo ahora?’”. En ese momento, apareció Mauricio Macri, también invitado al ciclo. “¿Quién estaba? Bueno, estaba Mauricio Macri. Vaya. Futuro padrino (risas)”, dijo uno de los panelistas.

El exmandatario se levantó para asistirla: “Y se paró Mauricio y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Sí, sí. Pero le tuve que contar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que encontré un pariente? Entonces, le dije: ‘Lo que pasa es que buscamos mucho un bebé y me acaban de decir que estoy embarazada’. A él, que no era mi amigo, claramente”.

Rocío Marengo

Incluso hubo lugar para el desconcierto: “¿Era tu marido?”, preguntó Macri. Marengo respondió: “No, no. Mi médica, sos el primero que lo sabe”. Diana Bolocco intervino divertida: “Espérate, ¿Macri lo supo antes que tu marido?”. La modelo no dudó: “Sí, sí”.

La conductora quiso saber si el secreto se había mantenido y Marengo despejó dudas: “¿Y él le contó a alguien más? No. Por suerte no se filtró, porque después mi miedo era si se filtraba, yo estaba de dos días, un día embarazada. No podía saberse en la prensa”.

