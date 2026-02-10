10 de febrero de 2026 - 11:05

En 90 minutos: la nueva película de Prime Video protagonizada por un detective con esquizofrenia

La narrativa se basa en un poeta de fines del siglo XIX que, en plena opresión rusa de Estonia, comienza una investigación policial.

Prime Video y su nueva película sobre un poeta con esquizofrenia.

Prime Video y su nueva película sobre un poeta con esquizofrenia.

“La sombra” es un filme estonio ambientado a fines del siglo XIX que propone una relectura inesperada de la figura del poeta Juhan Liiv, convertido aquí en un investigador involuntario dentro de una Estonia marcada por la opresión del Imperio Ruso.

Con una duración cercana a los 90 minutos, la película se apoya fuertemente en su construcción visual. Los paisajes rurales de Estonia, la fotografía de tonos apagados y una estética sombría refuerzan una atmósfera opresiva que acompaña el deterioro psicológico del protagonista y potencia el suspenso de la trama.

Otro de los puntos destacados es su trasfondo histórico. La narración transcurre en pleno proceso de rusificación forzada, un contexto de dominación zarista que atraviesa el relato y funciona como una amenaza constante a la identidad cultural del pueblo estonio, algo que Liiv percibe con especial lucidez.

De qué trata "La sombra", la película de Prime Video

La historia se sitúa en 1894, cuando Liiv (interpretado por Pääru Oja) atraviesa una profunda crisis personal y mental. Empobrecido y con los primeros síntomas de esquizofrenia, el poeta escapa de un hospital psiquiátrico de Tartu, donde había sido internado por decisión de su familia, y regresa a la granja de sus padres en Alatskivi en busca de calma. Ese intento de refugio se quiebra abruptamente cuando descubre que su tío Madjus fue asesinado tras hallar una vasija con antiguas monedas de plata.

A pesar de su fragilidad emocional y de la paranoia que lo persigue, Liiv decide involucrarse en la investigación junto a Peeter, un policía local. Su condición mental, lejos de ser presentada solo como un obstáculo, se transforma en una herramienta narrativa: su sensibilidad extrema le permite detectar detalles invisibles para los demás, en un entorno atravesado por supersticiones, creencias populares y rumores de brujería.

