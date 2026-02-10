En 90 minutos: la nueva película de Prime Video protagonizada por un detective con esquizofrenia

La narrativa se basa en un poeta de fines del siglo XIX que, en plena opresión rusa de Estonia, comienza una investigación policial.

Un hombre está decidido a descubrir la causa de la muerte prematura de su tío; sin embargo, la investigación se complica cuando la realidad se fusiona con las ilusiones de su mente. Un detective con principio de esquizofrenia que hará todo por salvar a su familia es el arranque de la nueva película de 90 minutos en Amazon Prime Video.

“La sombra” es un filme estonio ambientado a fines del siglo XIX que propone una relectura inesperada de la figura del poeta Juhan Liiv, convertido aquí en un investigador involuntario dentro de una Estonia marcada por la opresión del Imperio Ruso.

Prime Video y su nueva película, "La Sombra" sobre un poeta con esquizofrenia. Prime Video y su nueva película, "La Sombra", sobre un poeta con esquizofrenia. gentileza Con una duración cercana a los 90 minutos, la película se apoya fuertemente en su construcción visual. Los paisajes rurales de Estonia, la fotografía de tonos apagados y una estética sombría refuerzan una atmósfera opresiva que acompaña el deterioro psicológico del protagonista y potencia el suspenso de la trama.

Otro de los puntos destacados es su trasfondo histórico. La narración transcurre en pleno proceso de rusificación forzada, un contexto de dominación zarista que atraviesa el relato y funciona como una amenaza constante a la identidad cultural del pueblo estonio, algo que Liiv percibe con especial lucidez.

images (6) De qué trata "La sombra", la película de Prime Video La historia se sitúa en 1894, cuando Liiv (interpretado por Pääru Oja) atraviesa una profunda crisis personal y mental. Empobrecido y con los primeros síntomas de esquizofrenia, el poeta escapa de un hospital psiquiátrico de Tartu, donde había sido internado por decisión de su familia, y regresa a la granja de sus padres en Alatskivi en busca de calma. Ese intento de refugio se quiebra abruptamente cuando descubre que su tío Madjus fue asesinado tras hallar una vasija con antiguas monedas de plata.