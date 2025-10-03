3 de octubre de 2025 - 11:37

El rey Carlos III apostó por un emprendimiento personal dentro del Palacio de Buckingham

El monarca sorprende con un proyecto inesperado en el corazón del Palacio de Buckingham para apoyar la conservación de la realeza.

El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Nadie nunca se podría imaginar que el rey Carlos III, en medio de sus responsabilidades como soberano o superando su enfermedad, también mostraría un lado emprendedor. Lejos de limitarse a los actos oficiales, su agenda diplomática y todos los deberes que la Corona le exige, el monarca ha decidido apostar por una iniciativa distinta.

Leé además

Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial y seguirá detenida

Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial, quien seguirá detenida: "No queremos tener problemas"

Por Redacción Policiales
no la voy a perdonar jamas: la escandalosa razon por la georgina barbarossa no quiere ver a moria casan

"No la voy a perdonar jamás": la escandalosa razón por la Georgina Barbarossa no quiere ver a Moria Casán

Por Redacción Espectáculos

Se trata de una teienda dentro del Palacio de Buckingham, que el rey Carlos III abrió sorprendiendo al público, no por lo inusual, sino porque refleja una visión práctica y cercana a los tiempos actuales, donde la realeza también busca alternativas para generar ingresos destinados a su preservación.

Realeza
El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

Una tienda en el corazón del Palacio de Buckingham

De acuerdo con lo informado por algunos medios, Carlos III planea abrir una boutique dentro del Palacio de Buckingham, para ser más específicos, en las caballerizas del palacio.

A partir del 14 de noviembre y hasta el próximo 5 de enero, este espacio contará con tiendas que pondrán a la venta productos oficiales o artículos conmemorativos inspirados en la familia real. Desde llaveros, recuerditos, imanes y hasta alimentos.

Esta propuesta, además de ser un atractivo para los visitantes, podría buscar reforzar la imagen del Palacio como un espacio no solo institucional, sino también cultural y turístico, como lo ha sido desde hace un tiempo ya.

Realeza
El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III abrió una tienda en medio del Palacio de Buckingham.

¿Qué podrás encontrar en la tienda del Palacio?

Entre los artículos que podrán encontrarse en este espacio, además de los típicos de tiendas de este estilo, la Casa Real pone a la venta copas de vino inspiradas en la vajilla de la reina Victoria, artículos de cocina que podrían verse dentro de la emblemática cocina de Windsor y hasta la ginebra destilada con ingredientes de los jardines del Palacio y el Castillo Windsor.

Esta iniciativa responde a una necesidad concreta: destinar lo recaudado a la beneficencia. De acuerdo con reportes de medios británicos, el dinero que logre obtenerse de la venta de productos de este emprendimiento será entregado de forma íntegra a la organización benéfica “The Royal Collection”.

Con esta propuesta, el rey Carlos III abre la puerta a nuevas formas de interacción entre la monarquía y la sociedad, manteniendo viva la esencia histórica mientras se proyecta hacia el futuro, asegurando la preservación de piezas históricas importantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entorno del Rey Carlos III hizo un anunció que nadie esperaba.

El decepcionante anuncio que hizo el entorno del rey Carlos III: "Entre el 17 y el 19 de octubre"

Por Alejo Zanabria
personalidad autodestructiva: la llamativa definicion de alejandro cipolla sobre morena rial y un pedido especial

"Personalidad autodestructiva": la llamativa definición de Alejandro Cipolla sobre Morena Rial y un pedido especial

Por Redacción Espectáculos
Netflix logo

Netflix confirmó la serie más famosa que tendrá dos temporadas más

Por Redacción Espectáculos
Elon Musk pide a sus seguidores que cancelen su suscripción a Netflix.

Elon Musk vs. Netflix: el controvertido motivo por el que llama a cancelar las suscripciones

Por Redacción Espectáculos