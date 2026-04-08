8 de abril de 2026 - 13:11

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez le mandó mensajes: "Me dijo que quería hacer... "

Guido Icardi fue entrevistado por Moria Casán y revelo detalles del comienzo de la relación entre su hermano y la actriz, que lo involucran.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez le mandaba mensajes.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez le mandaba mensajes.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Guido Icardi sorprendió al revelar un dato desconocido sobre los comienzos de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. Invitado a La mañana con Moria, el hermano del futbolista contó que la actriz se contactó con él con la intención de acercar a la familia en medio de la histórica interna.

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“¿Con Eugenia nunca tuviste un approach? Porque ella es súper amorosa”, le preguntó Moria Casán durante la entrevista, sin esperar que el hermano del futbolista responda con seguridad.

Embed - "LA CHINA QUIERE JUNTARNOS A TODOS": Guido Icardi habló del distanciamiento con su hermano Mauro

Sin vueltas, Guido respondió: “Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no”.

“¿Pero tuvo la intención?”, repreguntó la conductora. Y él aclaró: “Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición”.

Guido Icardi
El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez le mandaba mensajes.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez le mandaba mensajes.

De esta manera, el también hermano de Ivana, ex finalista de Gran Hermano en 2016, dejó entrever que, si bien hubo un intento inicial por recomponer el vínculo familiar, la iniciativa no prosperó con el correr de los meses.

Mauro Icardi y su hermano están distanciados hace 10 años

En ese contexto, también reveló que su distanciamiento con Mauro Icardi lleva ya una década: “Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo”.

La palabra de Guido suma un nuevo capítulo a la historia familiar de los Icardi, marcada por tensiones y acercamientos fallidos, ahora con la China Suárez como protagonista inesperada en el intento de reconciliación.

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