El emotivo video con el que Lizy Tagliani anunció la adopción definitiva de su hijo, "Tati"

Lizy Tagliani atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal luego de que la Justicia resolviera de manera favorable el proceso de adopción que llevaba adelante junto a su pareja, Sebastián Nebot . Tras meses de trámites complejos y un camino atravesado por instancias judiciales delicadas, la adopción se concretó y la familia quedó legalmente constituida .

La conductora y el mendocino iniciaron el proceso a comienzos de 2024 . En agosto de ese mismo año comenzaron la etapa de vinculación con un niño a quien, desde el primer encuentro, llamaron “Tati”.

A partir de ese momento, la pareja sostuvo un vínculo cotidiano que se fortaleció con el paso del tiempo y que debió atravesar evaluaciones, informes y resoluciones propias de un trámite de adopción plena.

La confirmación oficial llegó en las últimas horas y fue dada a conocer públicamente por el periodista Ángel de Brito , quien utilizó su cuenta de X para felicitar a la pareja. “ Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián . Llevará el apellido de su papá, Nebot”, escribió el conductor de LAM, lo que rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo.

Con la sentencia ya firmada, el niño pasa a llevar legalmente el apellido de Sebastián Nebot , lo que consolida el vínculo familiar que Lizy y su pareja construyeron desde el inicio del proceso. La adopción plena garantiza que Tati cuente con todos los derechos y obligaciones que establece la ley, como cualquier hijo, y pone fin a una etapa marcada por la espera y la incertidumbre.

Horas después de conocerse la noticia, Lizy Tagliani decidió compartir su emoción en redes sociales con un mensaje extenso y profundamente personal, acompañado por un video en el que le explica al niño que, ante la ley, ya son una familia.

“Familia nebot... Los caminos son largos, llenos de alegrias y tristezas. Pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos, que llegaríamos al final... porque cuando se encontraron nuestras miradas entendimos qué seria para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia”, expresó.

En el mismo mensaje, la conductora agradeció el acompañamiento recibido y destacó el rol de la Justicia durante el proceso. “Agradecemos el cariño de todos y especialmente al juzgado que le leyó al Tati la sentencia en lenguaje claro. Mis amores @sebasnebot y Tati y yo lo queríamos compartir con ustedes...”, escribió.