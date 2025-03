El dramático relato de Cecilia Milone sobre su relación con Nito Artaza

Cecilia Milone publicó un video en su cuenta de Instagram para contar cómo fue su relación con Nito Artaza, con quien inició un vínculo como amante, pero después se terminó casando. En las últimas semanas, la actriz confesó que su verdadero amor fue Chico Novarro.

"Me llevó un año entero recuperar las fuerzas. Me llevó un año entero de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico. Recién ahora puedo dar, no sé si explicaciones, pero puedo contar qué pasó con mi vida", comenzó a relatar Milone.

"El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía, no me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos. Y un día del verano del 2022, en medio de rumores, de mudanzas y crisis, lo que sucedió es que como yo ya no sabía cómo pararlo, no sabía cómo hacer que no se produjeran noticias, no sabía cómo conseguir que escuchara mi alma", siguió contando la actriz.

A Milone le costaba tomar la decisión de separarse: "Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo pedirle que me ayudara. Y esta persona que invita a hacer terapia antes, durante, después, para saber con quién está uno, esta persona, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, en vez de llamar el SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función. Esa noche yo tuve dos funciones".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Milone (@ceciliamilone) "Yo recuerdo que en un momento me empecé a sentir mejor y que me vinieron a decir que mis compañeros me ofrecían no hacer la segunda función si yo quería. Pero yo ya estaba ahí, no sabía qué iba a pasar después cuando volviera a mi casa, si eso iba a ser para más dolor, si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien. Pero claro, de llevarme un terapeuta, nada, ¿no? De ayudarme, nada. Yo hice la segunda función. Al otro día Patricia, mi asistente, una de mis asistentes en el espectáculo, me dijo que yo en la primera función, llorando, que no me acuerdo, le dije yo le voy a fallar a Dios, porque yo no puedo seguir con una persona que me hace pasar por esto y que no me está rescatando. Sin embargo, seguí, porque no es fácil salir de esos lugares", recordó la actriz.