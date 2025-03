Cecilia Milone habló y expuso pruebas del romance con Chico Novarro: "Me quiso más que mi mamá..."

Después de días de especulaciones y rumores, Cecilia Milone decidió hablar sobre su romance con Chico Novarro, el hombre que, según sus propias palabras, más feliz la hizo en la vida. La actriz y cantante contó detalles inéditos de la relación secreta que mantuvieron y reveló el profundo impacto que su muerte tuvo en ella.

El 25 de julio de 2023, después de once años sin contacto, Milone tuvo un sueño que la llenó de angustia. "Me desperté soñando que él estaba quieto y que no podía respirar. Le pedí a una amiga que averiguara qué pasaba. Y lo único que consiguió como información es que lo estaban internando justo cuando yo me había despertado con ese sueño", relató la artista.

miloneee.jpg Cuando Novarro recibió el alta, Milone intentó comunicarse con él. "Le escribí y él me respondió. Tuvimos un chat hermoso donde pude pedir disculpas. Sentía que le debía disculpas porque hacía once años que no hablábamos", confesó.

Sin embargo, el contacto no duró mucho. Desde su entorno, le impidieron volver a comunicarse. "Cuando me bloquearon el teléfono, usé otro y lo volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía pasar era que se estaba muriendo", expresó Milone, conmovida.