Ángel de Brito sepultó a la China Suárez y Mauro Icardi deberá tomar una decisión: "Ya no sabe cómo..."

De la valija de Mauro Icardi salió la China Suárez para darle una de las alegrías, más grandes que tuvo en los últimos tiempos tan conflictivos. De la maleta de Angel de Brito , en cambio, lo que salió fue un dato furibundo sobre la artista que puede condicionar el futuro de su vínculo con el ex marido de Wanda Nara .

El equipaje, gris, con ruedas y una manija, de esos que se utilizan habitualmente en los aviones y que se ven más en los aeropuertos que en las terminales de ómnibus, estaba más pesado que de costumbre. Evidentemente adentro no había prendas, zapatos ni maquillajes: estaba la China, que se había escondido para sorprender a su novio.

Ángel de Brito reveló un dato que hunde más a la China Suárez

"Casualmente" había alguien filmando el momento y claro, lo subieron a las redes sociales. Hay que reconocer, que a Icardi no se lo veía tan contento desde sus primeras épocas con la madre de sus hijas.

Igual, lo primero que hizo al ver a su novia fue darle una suerte de "patadita cariñosa". En fin. Al que no le gustó mucho todo lo que vio fue a Angel de Brito, que no perdió la oportunidad para dar a conocer un dato furioso sobre la ex Casi Ángeles.

En Instagram, cuando un usuario le preguntó "¿No podrían dejar a la China adentro de la valija", aprovechó para descerrajar furia contra ella: "JaJaJa, ya no sabe cómo rebajarse más".