El día que Felipe Staiti emocionó en Los Andes al hablar de la muerte, la eternidad y el olvido

Una de las últimas entrevistas que el músico mendocino Felipe Staiti, fallecido este 13 de abril a los 64 años, fue brindada a Los Andes , en el marco del programa de streaming "MVQN" , donde el guitarrista de Los Enanitos Verdes repasó su trayectoria, su vida familiar y el vínculo eterno con Marciano Cantero , fallecido el 8 de septiembre de 2022.

Conmoción por la muerte de Felipe Staiti: cómo fueron sus últimas horas

El comunicado oficial de Enanitos Verdes tras la muerte de Felipe Staiti: no habrá velatorio ni ceremonia

"Del 1 al 1.000, ¿cuánto se lo extraña a Marciano? ", le preguntaron a Staiti, quien definió: "2.000 se lo extraña".

Aquel 24 de octubre de 2023, cuando Staiti pasó por el estudio de Los Andes , también estaba atravesado por el duelo , debido a la muerte de Ricardo Iorio, otro referente del escena del rock nacional. La emoción ya estaba instalada en el aire.

"Siempre digo, los que hemos tenido pérdidas profundas, de esos amores profundos, amistades... La pérdida de Marciano está en ese nivel de pérdida , esa pérdida profunda" , dijo el coautor de himnos como "Guitarras blancas".

"Pero también uno tiene que tomar una posición. Te quedás doliendo o te vas para el lado de decir 'hay que celebrar el tiempo que mantuvimos juntos'" , manifestó.

"La verdad que si tengo que poner en una lista los pendientes y las cosas que hicimos, gana la lista de las que hicimos", aseguró Staiti.

Sobre la continuidad del grupo de rock, en el que Staiti tomó el liderazgo después del fallecimiento de su histórico vocalista, el entrevistado sumó que era una manera de mantener el vínculo más allá del plano físico: "Mi relación con Marciano siempre fue a través de la música. Nuestro lazo de unión fue la música. Seguir tocando es, de alguna manera, seguir relacionado con él. Seguir teniéndolo presente en el recuerdo".

Y dejó una frase que quedó guardada: "La única muerte real es el olvido".

El icónico guitarrista de los Enanitos Verdes. Felipe Staiti, el icónico guitarrista de Los Enanitos Verdes

No tardó entonces en rememorar el multitudinario velatorio de Marciano, con cientos de personas en el Centro honrando el legado del cantante. Sin embargo, Staiti defendía una posición especial ante semejantes eventos públicos, acorde a su filosofía de vivir siempre en su tierra y en conexión cercana con los fanáticos.

"Prefiero las muestras de afecto de otro lado. No quiero una medición así de cuánto te quiere la gente. Porque lamentablemente el Marciano ni se entera de eso", declaró.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron este martes que la familia comunicó, en sintonía con los deseos de Felipe Staiti, que no habrá velatorio, sino una ceremonia íntima. Sus restos serán cremados.