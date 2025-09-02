Dónde queda Elite Way School, el colegio dónde se desarrolla Rebelde Way Argentina

Luego del regreso de la banda a los escenarios, los fans de la serie que los popularizó recordaron el que fue uno de los lugares emblemáticos de la filmación.

El Elite Way School fue uno de los escenarios centrales de Rebelde Way Argentina.

Tras más de 20 años, Erreway regresó - sin Luisana Lopilato- a los escenarios. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo iniciaron en Buenos Aires el primero de los nueve shows previstos dentro de su “Juntos otra vez Tour 2025”, que también los llevará por Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

Como en la previa de su regreso, los actores compartieron las novedades en sus redes sociales y los fanáticos recodaron los lugares de filmación más emblemáticos de Rebelde Way, dónde todo nació, siendo el colegio Elite Way School uno de ellos.

Erreway La banda volvió a los escenarios tras casi 20 años. Web Dónde queda y cómo visitar Elite Way School, el colegio de Rebelde Way Argentina Tras el regreso a los escenarios, que recibió halagos y emocionó a miles de fans, muchos fanáticos recordaron el que fue el primer escenario de los protagonistas de la novela de Cris Morena: el Elite Way School uno de los más buscados.

El colegio pupilo en donde transcurre la mayor parte de la novela se ambientó en el Club Belgrano. Un centro deportivo del lujoso barrio porteño que cuenta con un predio cerrado, lo que facilitó la filmación de la serie que finalizó en 2003.

Embed #argentina #belgrano #erreway #rebeldeway sonido original - Babeloss @gonzalo_sans La vida en Argentina: Elite Way School #buenosaires Se encuentra ubicado en la calle Arribeños 1701 y su estructura edilicia con diseños de 1898, año de la fundación, lo diferencia por completo de otras instituciones deportivas de la actualidad. Si bien el lugar tomó relevancia por la filmación de la producción de Cris Morena, no se realizan visitas guiadas o pagas en el predio.