Quién es Devendra Benhart, el músico estadounidense que actuará en el Teatro Independencia

Devendra Banhart no es solo un nombre destacado dentro del folk contemporáneo: es una figura de culto, un creador inclasificable y uno de los músicos que redefinió la canción acústica en el siglo XXI.
El músico, referente absoluto del folk contemporáneo, dará un show íntimo en el teatro Independencia, la próxima semana.
Devendra Banhart no es solo un nombre destacado dentro del folk contemporáneo: es una figura de culto, un creador inclasificable y uno de los músicos que redefinió la canción acústica en el siglo XXI.
El próximo miércoles 11 de febrero, el cantautor estadounidense ofrecerá una única e imperdible fecha en Mendoza, en el Teatro Independencia, acompañado por la apertura de El Príncipe Idiota. Las entradas están disponibles en FlashPass (desde $40.000).
Nacido en Houston y criado entre Estados Unidos y Venezuela, Banhart construyó una identidad artística atravesada por múltiples culturas, idiomas y tradiciones. Esa mezcla se convirtió en marca registrada de su obra: canciones íntimas, a veces frágiles, otras profundamente espirituales, donde conviven el folk, la psicodelia, los ritmos latinoamericanos y una estética personalísima.
A comienzos de los años 2000 fue señalado como pionero del movimiento freak folk, una corriente que rompió con las formas tradicionales del género y abrió paso a una nueva sensibilidad sonora. Discos como "Rejoicing in the Hands", "Cripple Crow" y "Mala" no solo marcaron una época, sino que consolidaron a Banhart como un artista influyente a nivel mundial.
Lejos de repetirse, su carrera ha sido un constante proceso de transformación. En esta visita a Mendoza, además de recorrer distintos momentos de su trayectoria, estará presentando material de su más reciente trabajo, "Flying Wig", reafirmando su vigencia y su espíritu inquieto.
La noche tendrá un complemento ideal con la participación de El Príncipe Idiota, el proyecto solista de Mariano Di Cesare (Mi Amigo Invencible), uno de los músicos más singulares de la escena independiente.