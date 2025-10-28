Diego Topa le dedicó un romántico posteo a Hugo, su pareja con quien comparte la crianza de su hija Mitai

El conductor y animador infantil le dedicó un sentido posteo a su pareja con postales inéditas de trabajos y viajes compartidos.

Diego Topa sorprendió a sus seguidores al mostrar públicamente a su pareja, Hugo Rodríguez, con quien comparte su vida y la crianza de su hija Mitai. El animador infantil, siempre reservado con su intimidad, eligió expresar su amor en redes sociales a través de un mensaje lleno de ternura que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

El artista, que suele mantener bajo perfil respecto de su vida personal, decidió agasajar a Hugo en el día de su cumpleaños con un posteo dedicado especialmente a él. “¡Feliz cumple para mi compañero de vida”, escribió al citar la cuenta de su pareja.

Diego Topa y su novio Hugo Rodríguez (1) Diego Topa abrió las puertas de su intimidad y de su corazón “El que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”, expresó el conductor infantil ante sus miles de seguidores.

La respuesta de Hugo no tardó en llegar y fue igual de afectuosa. “Te amo con todo mi corazón”, escribió él, sellando el intercambio con la misma calidez y complicidad que los caracteriza.

Diego Topa y Hugo Rodríguez su novio El posteo estuvo acompañado por una serie de fotos que retrataron distintos momentos compartidos entre ambos. La primera imagen los mostró abrazados y sonrientes frente al icónico puente de Manhattan, uno de los paisajes más emblemáticos y románticos de Nueva York.