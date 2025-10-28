Una cita obligada con el teatro: vuelve la comedia negra "La muerte no les sienta bien"

La comedia se presentará este miércoles en el teatro Sportsman, en ocasión de los diez años del elenco Tostadora. Dónde comprar las entradas.

Este miércoles 29 de octubre a las 21.30, el Teatro Sportsman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz) será escenario de una celebración muy especial: los diez años de Tostadora Teatro.

El grupo mendocino, que desde hace una década sostiene una interesante indagación teatral, festeja su aniversario con la reposición de un espectáculo que promete hacer reír y pensar a partes iguales.

Las entradas generales tienen un valor de $9.000 y pueden adquirirse en Entradaweb.com.ar.

De qué trata la obra de teatro "La muerte no les sienta bien" invita al público a sumergirse en el universo de una familia tan excéntrica como desesperada, que encuentra una salida insólita a la miseria: llorar a muertos ajenos. Lo que comienza como un inocente desahogo se convierte rápidamente en una comedia de engaños, lutos y herencias dudosas. En esa frontera entre el dolor fingido y la necesidad real, los personajes revelan hasta qué punto las apariencias pueden convertirse en un modo de supervivencia.

image Inspirada en la literatura de Marco Denevi —autor que supo retratar como pocos la ironía y la hipocresía social—, la obra se mueve con soltura entre el absurdo, la tragedia y el humor negro.

“Actuar el duelo, no siempre sale gratis ”, advierte la gacetilla. Con una puesta en escena ágil y actuaciones que apuestan al exceso como forma de verdad, Tostadora Teatro propone una celebración a su medida: irreverente, mordaz y profundamente teatral.