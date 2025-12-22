22 de diciembre de 2025 - 10:01

De qué murió James Ransone, el actor de "It" y "The Wire"

El actor fue encontrado sin vida a los 46 años en Los Ángeles. En varias oportunidades contó sobre su dura historia de vida, adicciones y abuso sexual.

Hollywood de luto, tras la muerte de uno de los actores estrella de la saga It

Hollywood de luto, tras la muerte de uno de los actores estrella de la saga It

Hollywood está de luto tras la muerte de James Ransone, actor estadounidense reconocido por sus intensas interpretaciones en cine y televisión. El artista, que alcanzó gran popularidad por su papel en la serie “The Wire” y por integrar el elenco de “It: Capítulo 2”, película dirigida por Andy Muschietti, fue encontrado sin vida a los 46 años en Los Ángeles.

Tras realizar pericias, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que el fallecimiento fue catalogado como suicidio. De acuerdo con el informe oficial, Ransone murió por ahorcamiento. El actor vivía en California junto a su esposa, Jamie McPhee, y su hijo.

Las autoridades acudieron a una vivienda tras recibir una llamada de emergencia y no se encontraron indicios de un hecho delictivo. El Departamento de Policía de Los Ángeles realizó las primeras diligencias y luego el caso quedó a cargo del forense del condado.

James Ransone y sus problemas de adicción a la heroína

A lo largo de su vida, James Ransone habló públicamente de momentos muy difíciles. Durante su juventud atravesó una adicción a la heroína, que logró superar a los 28 años. En 2021, además, reveló que era sobreviviente de abuso sexual, un hecho ocurrido cuando tenía 13 años y que, según denunció, no fue investigado por la policía del condado de Baltimore.

Tras su muerte, su esposa decidió transformar el dolor en una acción solidaria. A través de redes sociales, impulsó una campaña de recaudación de fondos a beneficio de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), con el objetivo de promover la prevención y el acompañamiento en salud mental.

Quién fue James Ransone

James Ransone en "The Wire".
La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, fanáticos y figuras de la industria audiovisual. Ransone era especialmente recordado por su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de “The Wire” durante 12 episodios. Su personaje, impulsivo y trágico, se convirtió en uno de los más emblemáticos de la ficción de HBO.

James Ransone en "It: Capítulo 2", de Steven Spielberg.
En cine, formó parte de producciones de alto impacto como la saga de terror “Sinister” e “It: Capítulo 2”, donde interpretó a Eddie Kaspbrak en su versión adulta, personaje que también fue encarnado por Jack Dylan Grazer en su etapa infantil.

También estuvo en las películas "Starlet" y "Tangerine" del cineasta indie Sean Baker, uno de los más celebrados de los últimos tiempos.

