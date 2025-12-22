De qué murió James Ransone, el actor de "It" y "The Wire"

Hollywood está de luto tras la muerte de James Ransone , actor estadounidense reconocido por sus intensas interpretaciones en cine y televisión. El artista, que alcanzó gran popularidad por su papel en la serie “ The Wire ” y por integrar el elenco de “It: Capítulo 2”, película dirigida por Andy Muschietti, fue encontrado sin vida a los 46 años en Los Ángeles .

Tras realizar pericias, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que el fallecimiento fue catalogado como suicidio . De acuerdo con el informe oficial, Ransone murió por ahorcamiento . El actor vivía en California junto a su esposa, Jamie McPhee, y su hijo.

Las autoridades acudieron a una vivienda tras recibir una llamada de emergencia y no se encontraron indicios de un hecho delictivo . El Departamento de Policía de Los Ángeles realizó las primeras diligencias y luego el caso quedó a cargo del forense del condado.

A lo largo de su vida, James Ransone habló públicamente de momentos muy difíciles. Durante su juventud atravesó una adicción a la heroína, que logró superar a los 28 años. En 2021, además, reveló que era sobreviviente de abuso sexual , un hecho ocurrido cuando tenía 13 años y que, según denunció, no fue investigado por la policía del condado de Baltimore.

Tras su muerte, su esposa decidió transformar el dolor en una acción solidaria. A través de redes sociales, impulsó una campaña de recaudación de fondos a beneficio de la National Alliance on Mental Illness (NAMI) , con el objetivo de promover la prevención y el acompañamiento en salud mental.

Quién fue James Ransone

James Ransone en "The Wire". James Ransone en “The Wire”. gentileza

La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, fanáticos y figuras de la industria audiovisual. Ransone era especialmente recordado por su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de “The Wire” durante 12 episodios. Su personaje, impulsivo y trágico, se convirtió en uno de los más emblemáticos de la ficción de HBO.

James Ransone en "It: Capítulo 2", de Steven Spielberg. James Ransone en “It: Capítulo 2" gentileza

En cine, formó parte de producciones de alto impacto como la saga de terror “Sinister” e “It: Capítulo 2”, donde interpretó a Eddie Kaspbrak en su versión adulta, personaje que también fue encarnado por Jack Dylan Grazer en su etapa infantil.

También estuvo en las películas "Starlet" y "Tangerine" del cineasta indie Sean Baker, uno de los más celebrados de los últimos tiempos.