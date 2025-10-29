29 de octubre de 2025 - 12:26

Cuándo se estrena "Otro viernes de locos" en Disney+

Se trata de la segunda parte de un filme de los 2000 donde, además de Lindsay Lohan, regresa una actriz ganadora del Oscar.

Disney+ suma una nueva película con Lindsay Lohan.

Disney+ suma una nueva película con Lindsay Lohan.

La película es “Otro viernes de locos”, la secuela directa del clásico de 2003 en el que madre e hija intercambiaban cuerpos por arte de magia y debían interpretar a la otra, mientras se conocían a ellas mismas, hasta que pudieran volver a sus identidades.

¿De qué trata la nueva película que llega a Disney+?

En esta nueva entrega, Anna Coleman ya es adulta, está formando una familia ensamblada y enfrenta los desafíos de la maternidad. Sin embargo, el caos vuelve a aparecer cuando la magia se desata otra vez y los intercambios de cuerpos vuelven a poner todo patas para arriba.

Esta vez, no solo las protagonistas originales se ven atrapadas en identidades equivocadas, sino que también la hija y la hijastra de Anna terminan involucradas. Cuatro personas, cuatro cuerpos intercambiados y una nueva serie de enredos que obliga a todos a replantearse su día a día.

Las protagonistas de "Otro viernes de locos", de Disney+
El elenco cuenta nuevamente con Curtis y Lohan como protagonistas y suma varias participaciones especiales. También regresan figuras del reparto original, mientras que se incorporan nuevas caras como Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto y Vanessa Bayer, quien interpreta a una médium que anticipa nuevos aprendizajes pendientes.

¿Cuándo se estrena “Otro viernes de locos” en Disney+ Latinoamérica?

“Otro viernes de locos” llega a Disney+ el miércoles 12 de noviembre. Una apuesta que combina nostalgia y humor, ideal para quienes crecieron con la versión original y para una nueva generación que conocerá esta historia en clave actual.

