Cuándo se estrena la nueva Superman en HBO Max

La película que fue un éxito en taquilla llega al streaming y al canal de cable. Además, vendrá con anuncios importantes del mundo DC.

HBO Max anunció la llegada de Superman a la plataforma.

A tres meses de su estreno en cines, el tanque de DC Comics, Superman llega a HBO Max. La plataforma de streaming anunció en sus redes sociales su incorporación al catálogo y no falta nada. La fecha se eligió por un día especial para el universo de los superhéroes.

Ese día no solo DC celebra a su héroe más oscuro sino que, todo indica, habrá novedades sobre la saga que tiene como protagonista actual a Robert Pattinson.

Habrá sorpresas, y posibles nuevos anunucios, en el "Batman day".

¿Cuándo se estrena Superman (2025) en HBO Max?

El “Batman day” será este sábado 20 de septiembre, por lo que el estreno de Superman en la plataforma de streaming llegará el viernes 19. El filme incluirá en HBO Max una versión en lengua de señas.

Superman, un héroe humano

Superman marcó el relanzamiento oficial del nuevo universo cinematográfico de DC Studios bajo la dirección de Gunn. Protagonizada por David Corenswet, la historia sigue a Clark Kent quien intentará reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana en un mundo que perdió la fe en la bondad.

Un giro inesperado en la figura de sus padres le hará replantear todo lo que save del universo mientras que el villano Lex Luthor aprovechará su debilidad, más allá de la kryptonita, para destruirlo. Una trama que incorporó la comedia, encarnada en su mascota Krypto el superperro; el romance en Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan; y la humanidad que todos tienen hasta el alien, hombre de acero.

