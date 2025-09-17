Cuándo se estrena la nueva Superman en HBO Max

A tres meses de su estreno en cines, el tanque de DC Comics, Superman llega a HBO Max . La plataforma de streaming anunció en sus redes sociales su incorporación al catálogo y no falta nada. La fecha se eligió por un día especial para el universo de los superhéroes.

La película, que fue un éxito en taquilla con una recaudación de más de 600 millones de dólares, y revivió a la productora tras el desastre de “Joker 2”, hace su ingreso triunfal a HBO Max y no en una fecha cualquiera, en la previa al “Batman Day”.

Ese día no solo DC celebra a su héroe más oscuro sino que, todo indica, habrá novedades sobre la saga que tiene como protagonista actual a Robert Pattinson.

El “Batman day” será este sábado 20 de septiembr e, por lo que el estreno de Superman en la plataforma de streaming llegará el viernes 19 . El filme incluirá en HBO Max una versión en lengua de señas.

Además, desde Warner Bross. confirmaron que la cinta, dirigida por James Gunn, se emitirá en el canal de cable HBO el sábado a las 8 .

Superman, un héroe humano

Superman marcó el relanzamiento oficial del nuevo universo cinematográfico de DC Studios bajo la dirección de Gunn. Protagonizada por David Corenswet, la historia sigue a Clark Kent quien intentará reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana en un mundo que perdió la fe en la bondad.

Embed - Superman | Tráiler oficial en español | HBO Max

Un giro inesperado en la figura de sus padres le hará replantear todo lo que save del universo mientras que el villano Lex Luthor aprovechará su debilidad, más allá de la kryptonita, para destruirlo. Una trama que incorporó la comedia, encarnada en su mascota Krypto el superperro; el romance en Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan; y la humanidad que todos tienen hasta el alien, hombre de acero.