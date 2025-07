Coti Romero anunció que comenzará a estudiar y eso la alejará de las redes: qué carrera eligió

" Me tomé mi tiempo para mí. O sea, siento que necesitaba esto . Que no esté muy activa en redes no quiere decir que no esté bien. Estoy bien, gracias a Dios estoy súper bien. Me estoy dedicando un montón a mí y me estoy sintiendo mucho mejor ", celebró sobre sus logros.

Sobre esta nueva etapa de su vida con muchos cambios, manifestó: "Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y también siento que me debía este momento. Estoy muy contenta porque voy a arrancar a estudiar y la verdad es que nunca pensé esto, pero extrañaba mucho estudiar. Es algo que a mí me encanta. Siento que es como un proyecto que uno se pone a largo plazo y dice ‘ok, está bien, me dedico a esto’ y es lo que necesitaba quizás".

"Yo sé que la vida tiene algo para mí ahí, que Dios tiene algo preparado para mí. Pero yo me quiero instruir, quiero estudiar, me quiero preparar para lo que realmente quiero. Así que yo estoy tranquila y no se preocupen. Si hay alguna novedad, algún proyecto que surja o lo que sea, hay muchas cosas que quiero hacer, pero tengo que ponerle un poquito de mí a todo y no quiero dejar nada de lado. Entonces también lleva tiempo", agregó.

Coti Romero La ex Gran Hermano anunció que comenzará a estudiar una carrera universitaria. Instagram

"Lo quiero hacer sin presiones. Porque siento que cuando uno lo hace disfrutándolo, le va mucho mejor. Quiero disfrutar este proceso. Tengo 23 años, o sea, recién estoy arrancando en esta vida y me quiero dar mis gustos, pero a su vez también empezar a poner mi responsabilidad ante todo", reflexionó la correntina.

"Hay una frase que dice ‘el que mucho abarca, poco aprieta’. Y no voy a generalizar porque hay gente que lo puede hacer todo y lo puede hacer excelente. Pero yo siento que tengo que poner el énfasis en las cosas que me importan, en las cosas que en unos años me van a dar de comer. Por fin encontré lo que quiero hacer y dedicarme a eso, sin presiones y disfrutándolo. Porque, al menos conociéndome, es la mejor forma de empezar a responsabilizarme y dejar de lado las cosas que no sirven", concluyó contundente Coty Romero.