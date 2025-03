Nacho Castañares confirmó su separación de Coti Romero: "Es lo mejor para los dos"

“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co” , posteó Castañares en su cuenta de Instagram. En su comunicado, el influencer también desmintió cualquier tipo de conflicto y aseguró que la decisión fue mutua.

“No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos esto porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”, explicó. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores.