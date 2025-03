Duki comenzó a lo grande la gira internacional que lo traerá a Mendoza: así fue su primer show

Nueva era, Brindis y Constelación son algunas de las canciones de Ameri que dieron vida a un ritual colectivo maravilloso, replicando en miles de personas la historia de este joven que soñó alguna vez con ser cantante y hoy convoca multitudes.

En Barro, el trapero no pudo contener la emoción al escuchar al público corear la icónica frase de Spinetta: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”. Durante Ticket, el Movistar Arena se iluminó con los destellos de los flashes, creando una atmósfera única mientras el público acompañaba la canción. Además, invitó al escenario a Iván, un fanático que había conservado una entrada de uno de los primeros shows del artista, para interpretar juntos Hitboy.

Además, Givenchy, Rockstar y She Don’t Give a Fo fueron coreadas por una marea humana, entre otros hits que ya la gente siente tan propios que emociona. Malbec, Si me sobrara el tiempo y No me llores formaron parte también de una lista de temas imbatible.

Duki inició su gira mundial 2025 Duki en el primero de los shows en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Cuenta regresiva en Mendoza para esperar a Duki

Luego de sus presentaciones en Buenos Aires y posteriormente Uruguay y Paraguay respectivamente, Duki comenzará su gira por el interior del país, siendo Mendoza la primera plaza en abrazar su perfomance.

El miércoles 9 de abril será el momento de hacer vibrar el estadio Aconcagua Arena con el trap latino y disfrutar en vivo de las nuevas canciones del líder indiscutido de la música urbana.

Las entradas en Mendoza se encuentran agotadas, y desde la producción aseguran que la respuesta del público fue avasallante. “En tres días se agotaron los tickets de World Tour en Mendoza, un show que promete romper récords en el recinto del Parque General San Martín y que sin duda será uno de los espectáculos del año”, destacaron de la organización.

Tras el concierto en el oeste argentino, “World Tour” continuará por Córdoba y Rosario. Luego será el turno de Estados Unidos, con locaciones en San Diego, Los Ángeles, Philadelphia, Boston, New York, Charlotte, Silver Spring, Chicago, Atlanta y Miami. De allí la gira cruza el Atlántico para desembarcar en Europa y recorrer varias ciudades de España. En agosto y septiembre será el turno de Bogotá, Lima, Quito, Guayaquil, Santiago de Chile, y destacadas ciudades de México. Finalmente Duki cerrará su tour global en España donde hará presentaciones en Sevilla, A Coruña, Barcelona, y tres shows en Madrid.