Conmoción por la muerte del popular guitarrista que tocó con Fito Páez, Mercedes Sosa y Pedro Aznar

El mundo de la música despidió con dolor a Luis “Lucho” González , el guitarrista peruano-argentino que falleció a los 79 años por causas que aún se desconocen.

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Reconocido por su sensibilidad y una influencia ineludible en la región, González dejó su huella en los escenarios junto a figuras de la talla de Mercedes Sosa , Fito Páez y Pedro Aznar.

“Se nos fue un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido”, lamentó Alejandro Lerner al conocer la noticia.

La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y generó una inmediata repercusión entre artistas, colegas y seguidores que destacaron su legado.

A lo largo de su carrera, "Lucho" González construyó una trayectoria sólida y diversa como guitarrista , arreglador y compositor. Su talento lo llevó a compartir proyectos con figuras de peso como Mercedes Sosa, Fito Páez, Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Sandra Mihanovich, Vicentico y Juan Carlos Baglietto , entre muchos otros.

También formó parte de agrupaciones como el trío Vitale-Baraj-González y participó en experiencias internacionales como Los Hijos del Sol, grabado en Los Ángeles junto a músicos de toda Latinoamérica.

Los orígenes del guitarrista de los grandes

Nacido en Lima el 25 de noviembre de 1946, pero criado en Argentina desde sus primeros meses de vida, González creció en un entorno atravesado por la música. Su padre integraba el grupo Los Trovadores del Perú, lo que marcó su vínculo temprano con la guitarra, instrumento que comenzó a explorar de manera autodidacta hasta convertirlo en su sello distintivo.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la muerte del guitarrista Lucho González. Hasta el momento se desconoce el motivo de la muerte del guitarrista Lucho González. gentileza

Como solista, dejó obras que sintetizan su búsqueda estética, entre ellas Esta parte del camino y Chabuca de cámara, donde logró una fusión única entre el folclore peruano, argentino y brasileño. Esa mezcla de raíces y estilos fue una de las marcas más reconocibles de su obra.

Además de su carrera artística, desarrolló una intensa labor como docente. Impulsó su propio método de enseñanza, conocido como “siembra musical”, y trabajó en espacios académicos de Argentina y otros países de la región, incluyendo la Universidad Nacional de Villa María. También brindó capacitaciones para el INAMU, enfocadas en armonía y composición.

El adiós en redes sociales

La noticia de su fallecimiento generó una ola de homenajes en redes sociales.

Fito Páez definió a González como “uno de sus grandes referentes” y destacó su talento y humanidad. Lito Vitale, con quien compartió escenarios durante años, agradeció su legado musical y personal.

La despedida de Fito Páez al guitarrista Lucho González. La despedida de Fito Páez al guitarrista Lucho González. gentileza

“Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana”, escribió Fito. Y cerró: “Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs ininteligibles de ‘Detrás del muro de los lamentos’ y ‘Tu sonrisa inolvidable’. Lleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”.

La despedida de Lito Vitale al guitarrista Lucho González. La despedida de Lito Vitale al guitarrista Lucho González. gentileza

Mientras que artistas como Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Patricia Sosa y Julia Zenko también expresaron su dolor y reconocimiento. Sandra Mihanovich escribió: “Ay ay ay. Te quiero Lito. Te abrazo. Amo a Lucho. Qué dolor”; y Diego Torres, sumó: “Se fue el gran Lucho González y con él tantos viajes y giras que compartimos. ¡Gracias, Lucho, por todo!”.

La despedida de Pedro Aznar al guitarrista Lucho González. La despedida de Pedro Aznar al guitarrista Lucho González. gentileza

Lerner posteó: “Se nos fue el Maestro Lucho González, un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido. Peruano y con corazón argentino, compusimos canciones bellísimas. Te lloramos y te vamos a extrañar siempre. Por tu música, por tu ángel, un groso como pocos. Y como dice otro maestro, Luis Salinas, cuando tocas siempre tenés razón. Te amamos. Mis respetos a la familia y amigos”.