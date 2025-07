"Casi muerta": el terrible momento que vivió Mariana Fabbiani que puso en peligro su vida

“Pensé que no volvía, estuve casi muerta. Estuve muy mal, realmente casi no la cuento ”, expresó Fabbiani conmovida, al describir el impacto del virus que la afectó. Según detalló, lo que parecía ser una gripe común se transformó rápidamente en algo mucho más serio.

Embed

“Fue un virus muy fuerte que me atacó con todo. No podía moverme, no podía hablar… sentí que me apagaba”, confesó. La conductora explicó que pasó días enteros con fiebre y una debilidad profunda que no le permitía siquiera ingerir agua.