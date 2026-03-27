27 de marzo de 2026 - 22:14

Cara a cara en la Justicia: Adrián Suar y Araceli González enfrentados por acciones de Polka

Araceli González se presentó acompañada por sus abogados para avanzar en la definición de su paquete accionario.

Araceli González volvió al canal el trece y encendió polémica tras sus dichos de su exmarido, Adrian Suar.&nbsp;

Araceli González volvió al canal el trece y encendió polémica tras sus dichos de su exmarido, Adrian Suar. 

Foto:

Por Redacción Espectáculos

El reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro volvió a poner en primer plano una disputa legal que se arrastra desde su divorcio en 2005. La audiencia tuvo como eje un reclamo por el 17 por ciento de las acciones de Polka, la empresa fundada por Suar.

Leé además

 Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán la nueva película de Netflix.

Netflix confirmó la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani dirigida por un reconocido cineasta español

Por Redacción Espectáculos
adrian suar desafia a telefe: la figura que quiere para eltrece que ya brillo en la competencia

Adrián Suar desafía a Telefe: la figura que quiere para Eltrece que ya brilló en la competencia

Por Redacción Espectáculos

Según trascendió en Intrusos, donde la periodista Paula Varela brindó detalles, González se presentó acompañada por sus abogados para avanzar en la definición de ese paquete accionario, que permanece bajo una medida cautelar. La postura de la actriz apunta a que ese porcentaje nunca fue transferido, por lo que busca ahora hacer efectivo el reclamo en sede judicial.

Embed - ADRIÁN SUAR Y ARACELI GONZÁLEZ, CARA A CARA EN LA JUSTICIA

Una disputa que se reactivó tras la venta de la productora

El conflicto tomó nueva relevancia luego de la venta mayoritaria de Polka al Grupo Clarín. En ese proceso, el 17 por ciento en cuestión habría quedado sin resolución clara, lo que derivó en la actual instancia judicial. Desde el entorno de González sostienen que el reclamo es legítimo y que la vía judicial resulta necesaria para destrabar la situación.

Del otro lado, allegados a Suar relativizan el impacto económico del litigio. Según esas versiones, el monto en discusión, estimado en alrededor de 300 mil dólares, no tendría un peso significativo, aunque la disputa continúa abierta y sin acuerdo definitivo.

Adrián Suar: "Yo siempre quise a Marcelo en el Trece"
Adrián Suar: "Yo siempre quise a Marcelo en el Trece"
Adrián Suar: "Yo siempre quise a Marcelo en el Trece"

Audiencias sin acuerdo y negociación en curso

La reciente citación buscó acercar a las partes a un entendimiento, aunque no se trata de la primera instancia. En noviembre del año pasado ya se había realizado una audiencia por el mismo tema, lo que evidencia una negociación prolongada sin resolución concreta.

La causa avanzó durante años con bajo perfil mediático, pero el cara a cara en el juzgado volvió a exponer el trasfondo de un vínculo que combina historia personal y negocios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adrián Suar rompió el silencio tras las frases de Mirtha Legrand.

Adrián Suar rompió el silencio tras el enojo de Mirtha Legrand: "Yo también quiero que... "

Por Agustín Zamora
Juli Poggio abrio una cafetería a precios populares y con variedades para todos los gustos.

"Me convirtió en mamá": Julieta Poggio sorprendió a todos sus seguidores con una inesperada noticia

no tengo ganas: agustina gandolfo confeso que atraviesa un delicado estado emocional

"No tengo ganas": Agustina Gandolfo confesó que atraviesa un delicado estado emocional

crecen los rumores de un fuerte romance entre virginia gallardo y roberto garcia moritan: seria ideal

Crecen los rumores de un fuerte romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Sería ideal"