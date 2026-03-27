Cara a cara en la Justicia: Adrián Suar y Araceli González enfrentados por acciones de Polka

Araceli González se presentó acompañada por sus abogados para avanzar en la definición de su paquete accionario.

Araceli González volvió al canal el trece y encendió polémica tras sus dichos de su exmarido, Adrian Suar.

El reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro volvió a poner en primer plano una disputa legal que se arrastra desde su divorcio en 2005. La audiencia tuvo como eje un reclamo por el 17 por ciento de las acciones de Polka, la empresa fundada por Suar.

Según trascendió en Intrusos, donde la periodista Paula Varela brindó detalles, González se presentó acompañada por sus abogados para avanzar en la definición de ese paquete accionario, que permanece bajo una medida cautelar. La postura de la actriz apunta a que ese porcentaje nunca fue transferido, por lo que busca ahora hacer efectivo el reclamo en sede judicial.

Embed - ADRIÁN SUAR Y ARACELI GONZÁLEZ, CARA A CARA EN LA JUSTICIA Una disputa que se reactivó tras la venta de la productora El conflicto tomó nueva relevancia luego de la venta mayoritaria de Polka al Grupo Clarín. En ese proceso, el 17 por ciento en cuestión habría quedado sin resolución clara, lo que derivó en la actual instancia judicial. Desde el entorno de González sostienen que el reclamo es legítimo y que la vía judicial resulta necesaria para destrabar la situación.

Del otro lado, allegados a Suar relativizan el impacto económico del litigio. Según esas versiones, el monto en discusión, estimado en alrededor de 300 mil dólares, no tendría un peso significativo, aunque la disputa continúa abierta y sin acuerdo definitivo.

Adrián Suar: "Yo siempre quise a Marcelo en el Trece" Adrián Suar: "Yo siempre quise a Marcelo en el Trece" Audiencias sin acuerdo y negociación en curso La reciente citación buscó acercar a las partes a un entendimiento, aunque no se trata de la primera instancia. En noviembre del año pasado ya se había realizado una audiencia por el mismo tema, lo que evidencia una negociación prolongada sin resolución concreta.